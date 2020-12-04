Командование медицинских сил ВСУ подало в суд на волонтерку Наталью Воронкову. Ранее она написала сообщение о текущих проблемах военной медицины во времена эпидемии коронавируса.

Командование Медсил против волонтерки: что известно

О том, что на нее подали в суд, в фейсбуке написала сама Наталья Воронкова. Также волонтер обнародовала соответствующие документы.

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По ее словам, командующий Вооруженных сил Руслан Хомчак – в курсе этого иска, а значит "дал "добро на будущее судилище".

Спасибо господину Хомчаку и господину Хоменко (командующий медицинских сил – 24 канал) за такую высокую оценку меня как волонтера, активиста, человека, который приложил невероятные усилия для реанимации военной медицины с 2014 года,

– отметила Наталья Воронкова.

Она добавила, что иск был подан в "День волонтера на седьмом году войны".

"Не уважаемые Хоменко и Хомчак, этим вы показали одно: масштабчик ваших "генеральских" личностей. Жду с нетерпением, что ваше пребывание на должностях подходит к концу. Надеюсь, что у судей хватит здравого смысла и дело против меня не дойдет до Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда", – подытожила волонтер.



Иск в суд на Наталью Воронкову со стороны командования Медсил / взят из Фейсбука Натальи Воронковой

О чем написала Воронкова в заметке, которая не понравилась Медсилам

Вся военная медицина сегодня на 100% подчинена 2 офицерам.

Речь идет о командующем медицинских сил Игоре Хоменко. Он фигурирует в деле о закупке со стороны Медсил масок и аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас идет расследование.

Также, по мнению волонтера, военную медицину себе подчинил Руслан Хомчак – он непосредственно руководит Командованием Медсил.

Кроме того, она дала ссылку на статью с названием "COVID-19 В ВСУ: "После того, как пропал нюх, я неделю жил в казарме и выбивал машину, чтобы сдать тест. Уже с положительным результатом меня изолировали в холодное помещение".

По ее словам, все приведенные в материале примеры могут подтвердить украинские волонтеры. И описанная в статье ситуация – почти везде.

Отдельное звено этой катастрофы – это медицинская поставку в зону боевых действий: заявки военных медиков выполняют на 20 – 30%. То есть, несколько упаковок обезболивающего или жаропонижающего препарата на весь батальон – это уже норма 2020 года! А все реально необходимое бойцы покупают сами, или медики просят у волонтеров.

Такие ситуации четко указывают на систематическое бездействие Командующего Медицинских сил и им назначенных лиц.

Волонтер добавляет, что к такой ситуации привела "реформа" с единым подчинением Генштабу всей медицинской структуры. Сегодня ни один из медиков не подчиняется напрямую министру обороны Украины. Всех несогласных уволили, а остальные молчат, потому что боятся.

Пренебрежение оказать помощь больному подвергает других опасности, а саму часть – на потерю боеспособности.

По убеждению волонтерки, такие действия можно квалифицировать как подрыв боеспособности армии в целом.

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Добавим, что это сообщение Наталья Воронкова написала 13 ноября. Также она пообещала обнародовать другие части. Пока ни одной на ее странице не видно, однако 19 ноября появилось сообщение о проблемах в военных госпиталях.