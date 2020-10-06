Медведчук встретился с Путиным и заявил, что сделал прививку российской вакциной от COVID-19
Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече он заявил, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса.
Встреча Путина и Медведчука проходит в Ново-Огарево, сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.
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На ней представитель ОПЗЖ – Виктор Медведчук рассказал, что он, его сын и жена сделали прививку российской вакциной от COVID-19.
Кроме того, политик обратился к российскому лидеру с просьбой поставлять эту вакцину в Украину. На это президент страны-оккупанта ответил, что для этого нужно договориться с властями Украины. Россия вроде бы готова к сотрудничеству.
Что известно о российских вакцинах от коронавируса
- Их есть две. О регистрации первой Путин заявил 11 августа. Украинский Минздрав тогда отмечал, что ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной.
- Иностранные эксперты выразили обеспокоенность относительно ускоренных темпов испытаний вакцины в России.
- В ВОЗ убеждены, что допуск российской вакцины к имеющимся результатам крупных клинических исследований противоречит международной практике.
- Кроме того, недавно в РФ запатентовали и вторую вакцину против коронавируса – "ЭпиВакКорона".