Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече он заявил, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса.

Встреча Путина и Медведчука проходит в Ново-Огарево, сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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На ней представитель ОПЗЖ – Виктор Медведчук рассказал, что он, его сын и жена сделали прививку российской вакциной от COVID-19.

Кроме того, политик обратился к российскому лидеру с просьбой поставлять эту вакцину в Украину. На это президент страны-оккупанта ответил, что для этого нужно договориться с властями Украины. Россия вроде бы готова к сотрудничеству.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса