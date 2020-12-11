В заливе Литуйя на юго-востоке Аляски в 1958 году произошло цунами невиданной мощности. В результате землетрясения огромный сдвиг камней, льда и деревьев в воды залива создал волну высотой 524 метра.

Стихия сметала все на своем пути и вызвала у очевидцев ужас. Больше о мегацунами на Аляске – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Фьорд лету расположен на разломе Ферветер в северо-восточной части залива Аляска. Эта Т-образная бухта достигает в длину 14 километров и до 3 километров в ширину.

В залив спускаются 2 больших ледника, каждый длиной около 19 километров и более 1,5 километра в ширину. Высокие волны у этих ледников поднимались неоднократно, однако на этот раз цунами оказалось рекордной силы.

Землетрясение на разломе Ферветер вызвало мегацунами

9 июля 1958 года на разломе Ферветер, который расположен к северу от залива, произошло сильное землетрясение. Он вызвал серьезные разрушения зданий, оползни на побережье и создал многочисленные трещины в почве. Но стихийное бедствие на этом не остановилось. Через некоторое время на склоне горы над бухтой состоялся огромный оползень.

Более 30 миллионов кубических метров горных пород – льда, камней и земли – упали в воду. Это вызвало волну рекордной полукилометровой высоты, которая со скоростью 160 километров в час помчалась через узкий залив.



Залив Литуйя в штате Аляска / Архивное фото

К счастью, местность вблизи эпицентра стихийного бедствия не заселена, однако очевидцы катастрофы все-таки были. Ими стали местные рыбаки и супруги, которые отдыхали в этот момент на яхте. По их словам, мощный толчок выбросил их из своих кроватей. Тогда они увидели страшную картину.

Гигантские оползни с гор поднимали облака снега и пыли, и огромные лавины катились вниз. Из ледника с одноименным названием Литуйя в воду падали глыбы льда. Моряки вспоминают, что сначала все явление напоминало мощный взрыв. Высокие волны бились о берег, а склоны гор, на которых до этого рос густой лес, в результате оползней обнажились.

Жертвы масштабного стихийного бедствия

Тогда страшная волна смыла в море 3 судна, которые находились в то время в заливе. 2 рыбакам и супругам чудом удалось спастись, моряки с третьего судна пропали без вести в холодных водах океана. Через некоторое время их объявили погибшим.

В общем, в результате этого катаклизма погибли 5 человек:

двое рыбаков, которые были в то время в заливе;

3 человека на острове Хантаак.

В едином вблизи залива постоянном населенном пункте Якутат были повреждены мосты, нефтепроводы и доки.

Последствия цунами на Аляске / Архивное фото

Версии исследователей о причинах цунами

После мегацунами исследователи взялись за изучение озера, расположенного на северо-западе от изгиба ледника Литуйя. Они обнаружили, что оно опустилось на 30 метров. Таким образом возникла еще одна версия образования гигантской волны.

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Исследователи предполагают, что во время восхождения Литуйя большое количество воды прошло в залив через ледяной туннель под ледником. Однако такая версия маловероятна. Даже самый мощный сток воды из озера не мог образовать волну высотой 524 метра.

Мегацунами оставило после себя голые берега по обе стороны залива. Вся растительность и почва оказались в океане. На суше удержалась только скальная порода.

По прогнозам исследователей, катастрофа может повториться

Несмотря на то, что до сих пор не было зафиксировано ни одного цунами, высота которого могла бы приблизиться к этому рекорду, ученые утверждают, что у катастрофы есть все шансы повториться.

Причиной может стать:

потепление и непрерывное таяние ледников;

сильные дожди;

сейсмические явления.

Самая опасная местность в этом регионе сегодня расположена вблизи ледника Барри. Горный склон, который расположен рядом с ним, ежегодно постепенно перемещается.

Справка. По данным исследований, в течение последних 10 лет гора сместилась на больше 120 метров. Если на ней произойдет сдвиг, или склон рухнет полностью, волны цунами могут превысить рекордный 1958 года в разы. Таким образом мегацунами может полностью снести все ближние районы.

Ученые постоянно следят и за другими ледниками на Аляске. На сегодня профессиональных средств для их исследования гораздо больше, чем в середине 20 века. Поэтому можно надеяться, что ученые вовремя распознают тревожные сигналы, которые предшествуют стихийному бедствию.

Таким образом удастся сократить неизбежные сокрушительные последствия этого природного явления к минимуму, предупредить окружающие населенные пункты и предотвратить трагедию.