В Мексике нашли новые части 500-летней башни из черепов: шокирующие фото, видео
Ученые Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили важную находку. Под центром столицы страны, Мехико, они нашли новые части легендарной башни ацтеков.
Вероятно, что обнаруженные 119 черепов – это фасад и восточная часть старинного сооружения, об этом сообщили на правительственном портале Мексики.
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Башню из черепов, которая называется Вэй Цомпантли, обнаружили в 2015 году во время реставрации одного из зданий в центре Мехико. Ранее о ней лишь упоминали в легендах и исторических хрониках.
Сначала археологи считали, что найденные черепа принадлежат врагам ацтеков. Впоследствии в башне обнаружили еще и останки костей детей и женщин. Поэтому ученые предположили, что сооружение было жертвенником в святилище ацтекского бога.
Возможно, часть из них были воинами и их захватили, чтобы принести в жертву. Мы знаем, что они стали частью сакральной жертвы, дарами богам или даже символами богов,
– отметил Рауль Баррера, археолог.
Ранее ученым удалось выяснить, что загадочную башню построили примерно в 1486 – 1503 годах. Ее считают одной из самых удивительных археологических находок в Мексике.
Новые части башни из черепов в Мехико: смотрите видео INAH TV
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