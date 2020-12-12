Ученые Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили важную находку. Под центром столицы страны, Мехико, они нашли новые части легендарной башни ацтеков.

Вероятно, что обнаруженные 119 черепов – это фасад и восточная часть старинного сооружения, об этом сообщили на правительственном портале Мексики.

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Башню из черепов, которая называется Вэй Цомпантли, обнаружили в 2015 году во время реставрации одного из зданий в центре Мехико. Ранее о ней лишь упоминали в легендах и исторических хрониках.

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Arqueólogos localizan el costado este y la fachada externa de la torre de cráneos del Huei Tzompantli de Tenochtitlan; en la sección este de la torre se han visualizado, superficialmente, 119 cráneos humanos que se suman a los 484 identificados anteriormente. pic.twitter.com/B6FixWUQlO — INAHmx (@INAHmx) December 11, 2020

Сначала археологи считали, что найденные черепа принадлежат врагам ацтеков. Впоследствии в башне обнаружили еще и останки костей детей и женщин. Поэтому ученые предположили, что сооружение было жертвенником в святилище ацтекского бога.

Возможно, часть из них были воинами и их захватили, чтобы принести в жертву. Мы знаем, что они стали частью сакральной жертвы, дарами богам или даже символами богов,

– отметил Рауль Баррера, археолог.

Ранее ученым удалось выяснить, что загадочную башню построили примерно в 1486 – 1503 годах. Ее считают одной из самых удивительных археологических находок в Мексике.

Новые части башни из черепов в Мехико: смотрите видео INAH TV