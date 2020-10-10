В Мексике неизвестные забросали гранатами жилой дом: много жертв и пострадавших – фото
На жилой дом в штате Халиско на западе Мексики напали неизвестные с гранатами. В результате шесть человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения.
Нападение на дом в Мексике: что известно
Инцидент произошел 9 октября в районе Тонала в штате Халиско на западе Мексики, сообщает Noticias MVS.
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Неизвестные преступники напали на жилой дом. При атаке они использовали гранаты, детонация которых, вероятно, привела к подрыву газового баллона в здании.
А это спровоцировало пожар.
В результате шесть человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения.
Сотрудники прокуратуры, прибывшие на место преступления, обнаружили в доме
- примерно 200 гильз от боеприпасов, используемых в автоматическом оружии;
- пять гранат;
- кругленькую сумму наличными.
Согласно основной версии следствия, причиной смертельного конфликта могли быть противоречия относительно продажи земельных участков.
В Мексике с гранатами напали на дом: много жертв / Фото Noticias MVS
Инцидент произошел в штабе Халиско: смотрите карту