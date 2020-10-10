На жилой дом в штате Халиско на западе Мексики напали неизвестные с гранатами. В результате шесть человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения.

Нападение на дом в Мексике: что известно

Инцидент произошел 9 октября в районе Тонала в штате Халиско на западе Мексики, сообщает Noticias MVS.

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Неизвестные преступники напали на жилой дом. При атаке они использовали гранаты, детонация которых, вероятно, привела к подрыву газового баллона в здании.

А это спровоцировало пожар.

В результате шесть человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения.

Сотрудники прокуратуры, прибывшие на место преступления, обнаружили в доме

примерно 200 гильз от боеприпасов, используемых в автоматическом оружии;

пять гранат;

кругленькую сумму наличными.

Согласно основной версии следствия, причиной смертельного конфликта могли быть противоречия относительно продажи земельных участков.



В Мексике с гранатами напали на дом: много жертв / Фото Noticias MVS

Инцидент произошел в штабе Халиско: смотрите карту

Обратите внимание! Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в начале сентября 2020 года заявил, что в последние годы в стране растет количество умышленных убийств и случаев вымогательства.