21 октября 2020 года был подписан Меморандум между Запорожской облгосадминистрацией и ПАО "Запорожсталь" о совместных обязательствах в области охраны окружающей среды.

Под документом, который ознаменует старт сотрудничества областной власти и крупного бизнеса в интересах экологической безопасности региона, свои подписи поставили руководитель Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин и Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Цель Меморандума, как и новой областной экологической программы – сделать Запорожский регион экологически безопасным и комфортным. Эти документы – прикладная дорожная карта, которая содержит конкретные решения для улучшения состояния окружающей среды в Запорожской области. "Запорожсталь" показал другим предприятиям пример ответственного социально ориентированного бизнеса, и такую же прозрачную и конструктивную позицию общественность ждет от каждого предприятия на промышленной площадке Запорожья,

– отметил руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин.

Согласно меморандуму, программа мероприятий включает десять экологически ориентированных решений для производства "Запорожстали". Некоторые из них комбинат уже осуществляет: в частности "Запорожсталь" начал строительство дополнительных аспирационных систем очистки отходящих газов от мест выгрузки агломерата с хвостовых частей агломашин. Получит продолжение и проект по ремоторизации локомотивов предприятия. В доменном цехе "Запорожсталь" реконструирует аспирации ДП № 2 и 4, выполнит капитальный ремонт ДП № 5 и реконструкцию аспирации домны. В планах – реконструкция печей сталеплавильного цеха, которая предусматривает строительство нового сталеплавильного агрегата, реконструкцию имеющегося и постепенный вывод из эксплуатации мартеновских печей.

Реализация всех этих решений в горизонте 2020 – 2027 гг. позволит сократить выбросы пыли и окиси азота на 20%.

Решение вопросов, связанных с экологической ситуацией в регионе, является важным для всех нас. "Запорожсталь" длительное время системно ведет комплексную работу по снижению воздействия на окружающую среду. Меморандумом, в котором указаны конкретные экологические мероприятия комбината, мы закрепили намерения продолжать экологическую модернизацию производства и готовность инвестировать в улучшение состояния окружающей среды в Запорожском регионе,

– подчеркнул Александр Мироненко на подписании Меморандума.

Кроме того, Виталий Боговин заверил, что на подписании указанного Меморандума работа в направлении улучшения экологической ситуации в Запорожской области прекращаться не будет. "Я лично побываю на каждом предприятии, которые принимали участие в заседаниях круглого стола, и проверю состояние очистных сооружений. Вместе с жителями города мы будем требовать четкую и понятную пошаговую программу действий по уменьшению выбросов в атмосферу", – отметил глава Запорожской ОГА.