Мендель выиграла апелляцию по делу о коррупции в университете Шевченко
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель 15 октября выиграла апелляцию по делу о взятке за диссертацию в КНУ имени Тараса Шевченко. Суд отказал в иске бывшему научному руководителю Мендель, который, вероятно, вымогал у нее взятку.
Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию Мендель, отменив решение городского суда от 1 апреля 2019 года. Заседание проходило в режиме видеоконференции, сообщает "Радио Свобода".
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Соответственно суд не удовлетворил иск преподавателя университета Шевченко Юрия Ковалева о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда.
К слову, постановление суда вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней.
Дело Мендель: что известно
- В январе 2016 года в американском издании Politico Мендель опубликовала статью "Как продаются дипломы в украинских университетах".
- Мендель обвиняла своего бывшего научного руководителя Ковалева в том, что в 2012 году во время защиты докторской диссертации тот не принимал работу, пока она не положила между страниц взятку в размере 200 долларов. Однако женщина не указала в статье фамилию научного руководителя.
- Однако Кузнецов подал в суд на Мендель. В апреле 2019 года суд принял решение, что иск подлежит частичному удовлетворению.
- В июле 2019 года Мендель подала на апелляцию.