Пресс-секретарь президента Юлия Мендель 15 октября выиграла апелляцию по делу о взятке за диссертацию в КНУ имени Тараса Шевченко. Суд отказал в иске бывшему научному руководителю Мендель, который, вероятно, вымогал у нее взятку.

Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию Мендель, отменив решение городского суда от 1 апреля 2019 года. Заседание проходило в режиме видеоконференции, сообщает "Радио Свобода".

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Соответственно суд не удовлетворил иск преподавателя университета Шевченко Юрия Ковалева о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании морального вреда.

К слову, постановление суда вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в течение 30 дней.

Дело Мендель: что известно