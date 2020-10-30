Не услышал озабоченности президента: Мендель заявила, что Тупицкий дважды был у Зеленского
Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий на этой неделе дважды был в Офисе Президента. Однако судья не услышал обеспокоенности президента Владимира Зеленского относительно решения об антикоррупционном законе. Таким заявлением пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала слова Тупицкого о том, что он якобы не встречался с Зеленским.
Что сказала Мендель
Манипулятивные заявления главы Тупицкого не помогают ликвидировать опасность, которую повлекло решение КСУ. Об этом Мендель заявила в комментарии Интерфакс-Украина.
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К сожалению, он (глава КСУ – 24 канал) не услышал озабоченности президента и общества в связи с решением по антикоррупционному законодательству. Манипуляционные заявления, вызванные очевидным возмущением прежде всего украинцев, которые сейчас стоят под Конституционным Судом, не приносят никаких решений и не исправляют тех угроз, которые создал КС национальной безопасности Украины,
– подчеркнула пресс-секретарь президента.
Что сказал Тупицкий
- Глава КСУ рассказал, что имел назначенную встречу с президентом Зеленским, однако она так и не состоялась.
- Тупицкий якобы планировал разговаривать с президентом от имени судей.
- Темой диалога должен был стать вопрос давления на судей КСУ со стороны некоторых украинских чиновников через "рассмотрение системы антикоррупционных органов".
Скандальное решение КСУ: что известно
- 27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, его положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК. Это означает, что чиновники фактически теперь могут свободно лгать в своих электронных декларациях.
- Такое решение возмутило украинцев, 30 октября они вышли на массовый протест в центре Киева.
- Обеспокоено приговором КСУ и мировое сообщество. В ЕС уже заявили, что такой регресс антикоррупционной реформы может привести к потере безвиза для Украины.
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