Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий на этой неделе дважды был в Офисе Президента. Однако судья не услышал обеспокоенности президента Владимира Зеленского относительно решения об антикоррупционном законе. Таким заявлением пресс-секретарь президента Юлия Мендель прокомментировала слова Тупицкого о том, что он якобы не встречался с Зеленским.