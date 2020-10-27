В современном автопроме очень распространена мода – делать разные по размеру модели очень похожими друг на друга. Так и наш сегодняшний герой – Mercedes-Benz C-класса в кузове W205. Он очень похож на уменьшенную версию флагманского S-класса. Ну и что, что он в полтора раза короче, зато втрое дешевле!

Вокруг автомобилей марки Mercedes-Benz ходит очень много мифов и легенд. Те, что воспевают их надежность и комфорт, преимущественно помнят их старших братьев с конца восьмидесятых и начала девяностых. W140, W124 и W201 считают едва ли не лучшими машинами за всю мировую историю автомобилестроения.

Хейтеры марки говорят о ненадежности, капризности к сервису, дорогие запчасти и склонность к коррозии. Такие проблемы тоже были, когда в начале 2000-х Mercedes-Benz действительно делал очень прогрессивные для своего времени, однако не очень надежные автомобили. К тому же они действительно были подвержены коррозии.

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Что же касается конкретно нашего Mercedes-Benz С-класса в кузове W205, то у него нет никаких проблем с коррозией, он прекрасно выглядит и очень комфортно и динамично ездит. Что же у него с надежностью? Сейчас разберемся.

Достойный потомок

О надежности предыдущего покления С-класса с индексом W204 ходят легенды. За это его очень любили таксисты во всей Европе. Этот С-класс стал четвертым поклением, если считать от 190-го. А с кузовом W205 выпускается с 2013 года. Автомобиль выпускался по всему миру – в Германии, Южной Африке, Бразилии и Америке. У него была широкая линейка кузовов: седан, универсал, купе и кабриолет. В 2017 году модель пережила рестайлинг, выпускается до сих пор.

На фоне одноклассников интерьер "цешки" отличается изысканным дизайном и дорогими материалами. Алюминий, кожа, настоящее дерево. У него шикарная графика на экранах, много рояльного лака. Некоторые кнопки унифицированы с S-классом. И хотя этот седан один из самых длинных в сегменте и запас места над головой образцовый, но в нем все-таки не очень просто сзади. Багажник имеет правильную форму, но по современным стандартам 480 л – это не очень много.

Традиционно для "Мерседеса" селектор АКП находится под рулем. Сначала в качестве автомата шла коробка с гидротрансформатором 7G Tronic, она была немного ленива и дергана на низших передачах. Позже ей на смену пришел автомат на 9 передач.

Первой в салоне затирается боковина водительского сиденья – следы износа появляются уже на пробеге чуть более 100 тыс км. Не очень хорошо себя зарекомендовала экокожа – при плохом уходе, особенно при эксплуатации в холодном климате, она покрывается мелкими трещинками. К салонам из ткани и настоящей кожи претензий никаких.

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Богатое оснащение имеет и обратную сторону медали – большое количество электроники в целом надежное, однако есть несколько исключений. Первое - электромеханический замок зажигания, второе - блок систем, отвечающих за подушки безопасности. С диагностикой С-класса, как и любого другого автомобиля марки Mercedes-Benz, все не так просто. Здесь необходимо специальное оборудование, которое есть лишь на специализированных или фирменных сервисах.

Выбор огромен

Выбор моторов чрезвычайно широк – только бензиновых было 11: от базового 1,6-литрового на 129 сил до С63 АМГ S на 510 сил. Кроме того, можно было выбрать один из 6 дизелей и пару гибридов.

А вот с названиями модификаций кое-что"намудрили". Например, несмотря на название Mercedes-Benz С300, под капотом у нее не три литра, а рядный 4-цилиндровый двигатель серии М274 объемом 2 литра. Этот мотор имеет аж пять ступеней форсирования – от 156 до 245 л. с. Он очень сложный и высокотехнологичный. Прямой впрыск, турбонагнетатель, балансирные валы, тоненькая цепь ГРМ, изменение фаз газораспределения, алюминиевый блок цилиндров и другие проявления современного инженерного искусства - это все о нем. Также версии этого двигателя ставились на Infiniti QX30 и Q30.

Слабые места двигателей серии М274 – цепь ГРМ, которая вытягивается и требует замены на 100-150 тыс км пробега, и регуляторы фаз газораспределения, которые на пробеге больше 100 тыс км начинают издавать треск. Этот мотор крайне требователен к маслу и срокам его замены. Производитель рекомендует заливать в него масло с допусками 229.3, 229.5, 229.51 и 229.52. Наилучшим решением будет конечно, TOP TEC 4600 от Liqui Moly. Впрочем, опыт показывает что указанные выше слабые места являются таковыми лишь при замене смазки через 15 тыс км и более. Если же интервал замены уменьшить до 7 – 10 тыс. км, то ресурс деталей двигателя значительно увеличивается. Таким образом можно проехать более 200-250 тысяч без необходимости вмешательства.

Среди автовладельцев существует миф, что после пробега автомобиля более 100 тыс км в двигатель нужно заливать более густое масло. Для этого "мерседесовского" двигателя это просто недопустимо. В течение всего срока эксплуатации он требует исключительно качественного масла – отступать от указанных производителем допусков нельзя ни в коем случае. Более вязким ему можно не то что помочь, а максимально приблизить к капремонту.

И еще одна деталь двигателей серии М274, которая очень прихотлива к качеству масла – турбонагнетатель IHI AL0071. На нашей версии мощностью 245 л.с. он дует с давлением 1,3 бара и способен прослужить около 150 тыс км пробега. А если использовать масло Liqui Moly с молибденом и менять его каждые 7-10 тысяч пробега, а также выполнять все правила эксплуатации автомобилей с турбонадувом, тогда ресурс нагнетателя можно продлить до 250 и даже 300 тыс км пробега.

Вообще одной из особенностей хорошего масла является относительно быстрое изменение цвета. Уже через несколько тысяч километров оно может потемнеть. В этом нет ничего страшного! Если моторное масло потемнело быстро, это означает, что в нем достаточно моющих присадок, которые сделали двигатель чище, убрав грязь на себя. Не стоит бить тревогу – лучше чаще его менять.

Также М274, особенно в нашей максимально форсированной версии, очень привередлив к качеству горючего. Некачественное топливо быстро приводит к неприятностям с топлевной аппаратурой, а она здесь очень дорогая (например, каждая топливная форсунка стоит около 600 долларов). Также нередко выходят из строя катализаторы. Так что ни в коем случае не заправляйте свой Mercedes-Benz на сомнительных заправках.

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Кузов и подвеска

При выборе подержанного Mercedes-Benz С-класса в кузове W205 стоит обращать внимание на переднюю оптику. У первых машин с ней иногда случались проблемы - внутрь фар затекала вода. Также у машин с большим пробегом фары "пескоструйные" и тускнеют. Стоит также обращать внимание на все хромированные детали. При частом мытье на автоматических мойках со щетками или использовании агрессивной автохимии они теряют блеск.

Машины, которые официально продавались в Украине, имели адаптацию к плохим дорогам и клиренс 16 см. Европейские машины имели меньший на полтора сантиметра клиренс. Но часть комфорта была потеряна в погоне за послушностью. Производитель считал модель тогда самым драйвовым из седанов. Поэтому "Цешка" жестковато катится по украинским дорогам. Причем независимо от типа подвески. Хотя по стране частенько ездят и автомобили на модных 19-и 20-ти дюймовых колесах.

С-класс стал первой моделью немецкой марки, которая была создана на модульной заднеприводной платформе MRA. Ее особенностью стало широкое применение алюминия и жесткий кузов.

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Передняя подвеска в этой платформе новая. Несмотря на наличие в ней алюминиевых элементов, она относительно надежна. Даже тяги и втулки стабилизатора, которые для большинства авто являются "расходниками", здесь способны проехать около 80-100 тыс км. На пробегах под 150 тыс уже приходится менять шаровые опоры, сайлентблоки и рычаги.

А задняя многорычажная подвеска с небольшими доработками досталась от предшественника. Ее относительно слабым местом можно назвать разве что гидравлические сайлентблоки подрамника. При эксплуатации по плохим дорогам они нуждаются в замене уже на пробеге около 100 тыс км.

Брать или нет?

Еще один стереотип, который касается "Мерседеса" - шикарная звукоизоляция. В случае с С-классом это правда лишь в том случае, когда речь идет о версии с опционным двойным стеклопакетом. Машины без этой опции на фоне конкурентов кажутся немного шумноватыми.

Большинство "Цешок" продавались в заднеприводном исполнении, но для украинского климата с суровыми зимами это крутая концепция с апреля по ноябрь. Поэтому для всесезонности лучше выбирать полноприводные версии 4matik.

Mercedes-Benz С-класса четвертого поколения в Украине популярен – на сайтах объявлений их более сотни. За автомобили 2015-2020 года выпуска просят от 16 до 100 тысяч долларов. Самые популярные исполнения – дизель на 1,6 или 2,2 литра, далее – 2-литровый бензиновый, также есть с десяток 3-литровых машин и топовых С63 АМГ, которые стоят под сотню.

Поэтому этот Mercedes-Benz С-класса хорошо выглядит, и достаточно надежный. Кузов не боится ржавчины, выносливая подвеска, неплохие моторы, если не гоняться за форсированными агрегатами. При этом "Цэшка" очень хорошо держит цену, - можно купить, поездить год-другой и продать за те же деньги. Единственное, что на роль семейного авто не очень тянет из-за тесноватого заднего рядя и жестковатой подвески. Но чего не сделаешь ради того, чтобы походить на флагманский S-класс!