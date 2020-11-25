Канцлер Германии Ангела Меркель будет предлагать ужесточить ограничения, которые ввели из-за пандемии COVID-19. Соответствующую инициативу она может высказать 25 ноября во время встречи с представителями федеральных земель.

Меркель попытается договориться о действии локдауна примерно до 20 декабря, хотя соответствующие представители призвали к ослаблению карантина. Об этом говорится в информационном документе, который есть в распоряжении Bloomberg.

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В то же время в документе отметили, что канцлер предлагает ограничить количество лиц, которые могут посещать магазины. А также – ввести дополнительные ограничения в школах, которые расположены в эпицентре распространения COVID-19.

По данным издания, Меркель не хочет автоматически продлевать действие уже введенных ограничений. Карантинные мероприятия планируют пересмотреть до Рождества, возможно, в 2021 году действие некоторых – все-таки продлят.

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