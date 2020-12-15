До конца лета 2021 года в Германии должны вакцинировать от коронавируса 60% населения страны. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что уже осенью этого же года страна вернется к нормальной жизни.

Однако зимой ситуация с коронавирусом будет еще сложной. Об этом Меркель заявила во время онлайн-встречи с немецкими студентами, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

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Что сказала Меркель

Если все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру в стране нормализуется ситуация (с коронавирусом – 24 канал),

– заявила она.

Меркель добавила, что учебный год в 2021 году планируют начать 1 октября.

В Германии введут локдаун

Локдаун в стране введут уже завтра, 16 декабря.

Предполагается, что в этот период в Германии будут закрытыми магазины розничной торговли, кроме продуктовых. Не будут работать школы и детсады.

Открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Запрещается массовые мероприятия во время празднования Нового года будет действовать запрет на массовые собрания.

Можно будет посетить богослужения, однако храмы Германии заставят временно отказаться от церковного пения.

Участие в крупных богослужением разрешено только по предварительной записи.

Предприниматели, которые из-за локдауна потеряют прибыль, получать ежедневную помощь.

А компаниям, которые окажутся под угрозой банкротства, государство выплатит от 200 до 500 тысяч евро.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса в Германии заразилось 1,34 миллиона человек. В целом от болезни умерли более 20 тысяч немцев.