Меркель поддержала заявление Путина, Макрона и Трампа относительно Нагорного Карабаха
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов России, США и Франции относительно Нагорного Карабаха. Накануне лидеры стран призвали Армению и Азербайджан прекратить конфликт.
Меркель подчеркнула, что важно прекратить огонь и возобновить мирный процесс. Об этом канцлер заявила во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николой Пашиняном, сообщила пресс-служба Кабмина Германии.
Важно Война в Нагорном Карабахе: что происходит сейчас
Пашинян доложил канцлеру о событиях в военных операциях Нагорного Карабаха. В частности, он рассказал об участии турецких военных на стороне Азербайджана.
Что этому предшествовало
Армения заявила, что хочет мирно разрешить конфликт с Азербайджаном. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Минскую группу ОБСЕ, Францию, США и Россию, помочь решению конфликта в Нагорном Карабахе. Однако подчеркнул, что страны должны оставаться нейтральными.
Впоследствии, 1 октября сопредседатели минской группы ОБСЕ призвали страны возобновить переговоры относительно конфликта, не выдвигая предварительные условия.
Конфликт в Нагорном Карабахе: что нужно знать
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжается уже около 30 лет.
- Нагорный Карабах – это непризнанная республика. Регион принадлежит Азербайджану, однако его населяют армяне.
- 27 сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия.
- Армения с Азербайджаном обвиняют в возобновлении боев друг друга.
- Обе страны заявили о потере не только среди военных, но и среди мирного населения.
- Международное сообщество осудило конфликт.