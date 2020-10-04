Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов России, США и Франции относительно Нагорного Карабаха. Накануне лидеры стран призвали Армению и Азербайджан прекратить конфликт.

Меркель подчеркнула, что важно прекратить огонь и возобновить мирный процесс. Об этом канцлер заявила во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николой Пашиняном, сообщила пресс-служба Кабмина Германии.

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Пашинян доложил канцлеру о событиях в военных операциях Нагорного Карабаха. В частности, он рассказал об участии турецких военных на стороне Азербайджана.

Что этому предшествовало

Армения заявила, что хочет мирно разрешить конфликт с Азербайджаном. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Минскую группу ОБСЕ, Францию, США и Россию, помочь решению конфликта в Нагорном Карабахе. Однако подчеркнул, что страны должны оставаться нейтральными.

Впоследствии, 1 октября сопредседатели минской группы ОБСЕ призвали страны возобновить переговоры относительно конфликта, не выдвигая предварительные условия.

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