Во время встречи канцлер Германии Ангела Меркель спросила лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, понимает ли она украинский язык. Хотя общались политики на английском.

Меркель во время встречи говорила об Украине и украинском языке. Об этом Тихановская рассказала в интервью "Радио Свобода".

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Ангела Меркель, кстати, не то что вспоминала, но говорит об Украине, об украинском языке. Она говорит: "Вы понимаете украинский?". Я говорю: "Конечно, я понимаю – он очень и очень близок с белорусским (на русский не очень похож), и мы довольно легко понимаем друг друга,

– заметила Тихановская.

Политик заявила, что с Меркель они общались на английском языке, хотя немецкий лидер понимает русский.

Кроме того, Тихановская рассказала, что европейские лидеры хорошо владеют информацией по ситуации в Беларуси.

Что известно о встрече Тихановской и Меркель