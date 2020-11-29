Меркель спросила, понимаю ли украинский язык, – Тихановская
Во время встречи канцлер Германии Ангела Меркель спросила лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, понимает ли она украинский язык. Хотя общались политики на английском.
Меркель во время встречи говорила об Украине и украинском языке. Об этом Тихановская рассказала в интервью "Радио Свобода".
Читайте также Белорусы этого очень ждут, – Тихановская о встрече с Путиным
Ангела Меркель, кстати, не то что вспоминала, но говорит об Украине, об украинском языке. Она говорит: "Вы понимаете украинский?". Я говорю: "Конечно, я понимаю – он очень и очень близок с белорусским (на русский не очень похож), и мы довольно легко понимаем друг друга,
– заметила Тихановская.
Политик заявила, что с Меркель они общались на английском языке, хотя немецкий лидер понимает русский.
Кроме того, Тихановская рассказала, что европейские лидеры хорошо владеют информацией по ситуации в Беларуси.
Что известно о встрече Тихановской и Меркель
- Тихановская встретилась с Меркель 6 октября. Встреча продолжалась 45 минут.
- Вероятно, стороны обсуждали санкции ЕС против белорусских чиновников и посредничество ОБСЕ в переговорах внутри Беларуси.
- Также темой разговора должна была быть финансовая помощь для Беларуси после того, как сменится власть.
Поделиться новостью