Месяц после пожаров на Луганщине: оправились ли люди от пережитого
Уже месяц люди не могут оправиться от пожаров, которые бушевали на Луганщине. После пережитого погорельцы решают свои проблемы самостоятельно, пока ждут компенсации.
Наиболее незащищенными являются семьи, которые воспитывают детей с нарушениями здоровья. Подробнее о последствиях пожаров в Луганской области – в сюжете 24 канала.
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Спасение ребенка
Утром после пожаров внуки жительницы Воронова Ирины Алексеевой осматривали уничтоженный огнем дом, а 14-летний Иван в ночь на 1 октября спасал от пожара старшую сестру, у которой сложная форма ДЦП.
Когда мы с внуком выбежали на улицу, то огонь уже приближался к нам. Вокруг был дым и дышать было невозможно,
– вспомнила Ирина Алексеева.
Жительница Луганщины рассказала о событиях / Скриншот из видео
Помощь односельчан
Из-за дыма она не увидела, куда делись дети. Через несколько часов бабушка нашла внуков в Северодонецке, куда им помогли уехать односельчане. Уже утром она искала у неравнодушных помощи, потому что во время пожара семья потеряла все.
"Ирина позвонила мне 1 октября в 8 утра. Первое, что она попросила – это любая одежда, мы собрали несколько мешков одежды, так как было холодно", – рассказала волонтер Екатерина Жукова.
Из-за дыма женщина потеряла детей / Скриншот из видео
Временное убежище
Временное убежище семье тоже предоставили неравнодушные. Но несмотря на это, семья – в отчаянии, так как пока нет средств на реабилитацию девочки. По словам бабушки ребенка Ирины Алексеевой, они были с ней в Трускавце аж 36 раз, в декабре должен быть 37 курс. Он очень необходим, потому что у ребенка был сильный стресс, сказала женщина.
Семья не имеет средств на реабилитацию девочки / Скриншот из видео
Ребенок мотивировал отстроить дом
Также беспощадный огонь повредил имущество семьи Семиряжко. Жительница Сиротина Наталья Семиряжко рассказала, что у них выгорело все – заготовка на зиму и бытовая техника.
Жительница Сиротина рассказала о поврежденном имуществе / Скриншот из видео
В то же время женщина является опекуном племянника с особыми потребностями, которого взяла на воспитание в первые дни его жизни. Именно 10-летний Артем мотивировал семью не ждать государственной помощи, а восстанавливать дом своими силами.
Обещанные чиновниками средства
За месяц семья Семиряжко смогла собственноручно восстановить крышу и стены. Ради этого им пришлось взять долги, сейчас они ждут обещанных чиновниками средств, чтобы рассчитаться с займом и закончить ремонт. От масштабного пожара на Луганщине пострадали более 500 семей.
Сейчас мы собрали соответствующие заявления, вероятно, что это окончательно цифра. Из них – 406 это полностью разрушенные и 164 частично пострадавшие домовладения,
– рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Строюк.
В военно-гражданской администрации заверили, что уже получили средства на счета и согласовали выплаты для первых 14 семей-погорельцев.
От пожаров на Луганщине пострадали более 500 семей / Скриншот из видео
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