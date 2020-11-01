Уже месяц люди не могут оправиться от пожаров, которые бушевали на Луганщине. После пережитого погорельцы решают свои проблемы самостоятельно, пока ждут компенсации.

Наиболее незащищенными являются семьи, которые воспитывают детей с нарушениями здоровья. Подробнее о последствиях пожаров в Луганской области – в сюжете 24 канала.

Обратите внимание В ГБР считают, что причиной пожаров на Луганщине могла стать халатность руководства ГСЧС

Спасение ребенка

Утром после пожаров внуки жительницы Воронова Ирины Алексеевой осматривали уничтоженный огнем дом, а 14-летний Иван в ночь на 1 октября спасал от пожара старшую сестру, у которой сложная форма ДЦП.

Когда мы с внуком выбежали на улицу, то огонь уже приближался к нам. Вокруг был дым и дышать было невозможно,

– вспомнила Ирина Алексеева.



Жительница Луганщины рассказала о событиях / Скриншот из видео

Помощь односельчан

Из-за дыма она не увидела, куда делись дети. Через несколько часов бабушка нашла внуков в Северодонецке, куда им помогли уехать односельчане. Уже утром она искала у неравнодушных помощи, потому что во время пожара семья потеряла все.

"Ирина позвонила мне 1 октября в 8 утра. Первое, что она попросила – это любая одежда, мы собрали несколько мешков одежды, так как было холодно", – рассказала волонтер Екатерина Жукова.



Из-за дыма женщина потеряла детей / Скриншот из видео

Временное убежище

Временное убежище семье тоже предоставили неравнодушные. Но несмотря на это, семья – в отчаянии, так как пока нет средств на реабилитацию девочки. По словам бабушки ребенка Ирины Алексеевой, они были с ней в Трускавце аж 36 раз, в декабре должен быть 37 курс. Он очень необходим, потому что у ребенка был сильный стресс, сказала женщина.



Семья не имеет средств на реабилитацию девочки / Скриншот из видео

Ребенок мотивировал отстроить дом

Также беспощадный огонь повредил имущество семьи Семиряжко. Жительница Сиротина Наталья Семиряжко рассказала, что у них выгорело все – заготовка на зиму и бытовая техника.



Жительница Сиротина рассказала о поврежденном имуществе / Скриншот из видео

В то же время женщина является опекуном племянника с особыми потребностями, которого взяла на воспитание в первые дни его жизни. Именно 10-летний Артем мотивировал семью не ждать государственной помощи, а восстанавливать дом своими силами.

Обещанные чиновниками средства

За месяц семья Семиряжко смогла собственноручно восстановить крышу и стены. Ради этого им пришлось взять долги, сейчас они ждут обещанных чиновниками средств, чтобы рассчитаться с займом и закончить ремонт. От масштабного пожара на Луганщине пострадали более 500 семей.

Сейчас мы собрали соответствующие заявления, вероятно, что это окончательно цифра. Из них – 406 это полностью разрушенные и 164 частично пострадавшие домовладения,

– рассказал глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Строюк.

В военно-гражданской администрации заверили, что уже получили средства на счета и согласовали выплаты для первых 14 семей-погорельцев.



От пожаров на Луганщине пострадали более 500 семей / Скриншот из видео