В некоторых городах больницы переполнены пациентами с COVID-19. Соответственно из областных медицинских учреждений больных коронавирусом могут направлять в районные больницы.

Отмечается, что в отдельных городах загруженность больниц достигает более 90%. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 ноября, сообщает 24 канал.

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Мест в больницах практически нет

По словам премьер-министра, на сегодня в некоторых областных больницах практически нет мест.

Людей, соответственно, размещают в районных и областных больницах, должны маршрутизировать новые направления, куда развозить таких больных из областных центров,

– рассказал Шмыгаль.

Также он добавил, что на протяжении последних двух недель ситуация с госпитализацией больных остается стабильной. Количество больных, занимающих койкоместа в больницах, составляет 27–28 тысяч.

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