Мест нет: куда будут развозить больных COVID-19 из областных больниц
В некоторых городах больницы переполнены пациентами с COVID-19. Соответственно из областных медицинских учреждений больных коронавирусом могут направлять в районные больницы.
Отмечается, что в отдельных городах загруженность больниц достигает более 90%. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 ноября, сообщает 24 канал.
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Мест в больницах практически нет
По словам премьер-министра, на сегодня в некоторых областных больницах практически нет мест.
Людей, соответственно, размещают в районных и областных больницах, должны маршрутизировать новые направления, куда развозить таких больных из областных центров,
– рассказал Шмыгаль.
Также он добавил, что на протяжении последних двух недель ситуация с госпитализацией больных остается стабильной. Количество больных, занимающих койкоместа в больницах, составляет 27–28 тысяч.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- По состоянию на 25 ноября в Украине заболело коронавирусом 661 858 человек. 307 778 пациентов выздоровели. К сожалению, с начала эпидемии официально зафиксировано 11 492 летальных случая от осложнений, вызванных COVID-19.
- С 13 ноября в Украине ввели карантин выходного дня. Таким образом в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения.
- Впрочем, в Кабмине готовятся ко всем возможным сценариям противодействия коронавирусу. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль не исключил, что на новогодние праздники все-таки могут ввести локдаун.
- Ранее в Минздраве заявили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если за сутки коронавирус будут выявлять у 30 тысяч человек.
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