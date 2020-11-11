На местах есть все, – Шмыгаль назвал плюсы децентрализации для украинцев
Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что одна из самых успешных реформ в Украине – это децентрализация. В результате нее местная власть стала сильнее.
В результате реформы общины получили землю, деньги, полномочия, а также ответственность. Об этом Шмыгаль заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Почему Шмыгаль считает децентрализацию самой успешной реформой
Премьер утверждает, что общины стали "мощным инструментом с коротким расстоянием до власти".
Сегодня все на местах. 2 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного значения передали, 509 миллиардов – размер местных бюджетов в 2021 году. Вся полнота власти и ответственность передана главам общин и избранным советам,
– подчеркнул Шмыгаль.
По словам чиновника, каждый может обратиться к руководителю, а тот обязан ответить, ведь имеет деньги и полномочия для управления процессами. Премьер убежден, что реформа – прорыв для Украины.
Реформа децентрализации: основное
- Реформу начали в 2014 году, после Революции Достоинства.
- Децентрализация предполагает создание небольших ОТО, которые заменяют городские, поселковые или сельские советы.
- Таким образом общины получают больше поступлений в бюджеты, в частности по налогам, которые платят люди и предприятия, работающие на ее территории.
- Однако на органы местного самоуправления возлагают и больше ответственности. Например, выплаты зарплат бюджетникам и тому подобное.
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