В октябре 2017 вблизи поселка Глеваха Киевской, обстреляли автомобиль общественной активистки и участницы войны в Донбассе Амины Окуевой. Женщина погибла. 3 декабря 2020 года на месте убийства открыли мемориал.

Мемориал – в виде скалы

На открытие мемориала пришла мать Окуевой – Ирина Каминская. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Сам мемориал – в виде скалы и отлит из бетона. Он установлен на том, месте, откуда стреляли убийцы.

На памятнике надпись из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху."

Заказчики преступления в России, – Геращенко

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что убийц Окуевой задержали, что касается заказчиков преступления – то они в России.

Основной подозреваемый Игорь Редькин сейчас находится под следствием, а дело готово к передаче в суд. 4 декабря суд продолжит ему меру пресечения,

– рассказал Геращенко.

В силовом ведомстве якобы располагают информацией, что Редькин устроит провокацию – сделает вид, что ему плохо, чтобы его вывезли из суда. Однако, подчеркнул Геращенко, к этому правоохранители готовы.

Мемориал создали в виде скалы / Фото пресс-службы МВД



На открытие пришла мать Амины Окуевой / Фото пресс-службы МВД

Что известно об убийстве Амины Окуевой

30 октября 2017 неизвестные расстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом.

Окуева погибла, а Осмаев получил ранение .

. Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические группировки, действующие при поддержке российских спецслужб.

В январе 2019 года полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в ряде заказных убийств, среди которых и убийство Окуевой.

Среди них – 56-летний Игорь Редькин, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой.

Подозреваемым в организации убийства, вероятно, является Салах Хумаидов родом из Чечни.

Кто такая Амина Окуева?

Уроженка Одессы. Ранее ее звали Наталья Никифорова. Вышла замуж за чеченца и приняла ислам. Принимала участие во Второй чеченской войне на стороне Чеченской Республики Ичкерия. Участница Майдана, добровольно ушла защищать Украину на Донбасс. Остро критиковала власть России и Чечни.

Смотрите видео с открытия мемориала: