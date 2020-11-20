По мнению Загида Краснова, роль местных властей в защите здоровья горожан и модернизации местных больниц должна быть определяющей.

Этот вопрос в эфире передачи "Право на власть" на телеканале "1+1", поднял кандидат на пост мэра Днепра, Загид Краснов.

Загид Краснов уверен, что именно местные чиновники и депутаты в нынешней ситуации несут даже большую ответственность, чем Министерство здравоохранения.

По словам кандидата на должность мэра, сегодня, например, городской бюджет Днепра, имеет ресурсы для решения насущных медицинских вопросов. Поэтому сначала надо мобилизовать все средства и возможности и требовать государственных субвенций только на то, что не под силу решить без них.

Такой подход позволит решать вопросы намного оперативнее, что особенно важно в условиях пандемии.

С этой инициативой Загид Краснов обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову во время его визита в Днепр. По словам лидера общественной силы правительственная программа софинансирования поможет стимулировать местные власти выделять достаточно денег на больницы, закупку современного медицинского оборудования, ремонты и внедрение современных методов лечения.

Бюджет Днепра 15 млрд грн. В год пандемии, когда вопрос финансирования больниц должен быть в приоритете, на них выделили 98 млн грн. Я на двух сессиях настаивал выделить хотя бы 300 млн, но дали 98 млн грн, а потратили около 50 млн. При 15 млрд грн бюджета. При этом на скверы, на фонтаны, на тротуарную плитку, на подсветку потратили около 3 млрд грн. Почему мы не говорим об ответственности местной власти? Речь же не только о Днепре,

– заявил Загид Краснов.