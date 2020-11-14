Ряд городов Украины отказался соблюдать карантин выходного дня. В Минздраве подчеркнули, что у местных властей нет полномочий не выполнять постановления правительства.

Действия местных властей Степанов назвал "анархией"

Власти в регионах могут лишь усиливать карантинные ограничения, а не ослаблять их или вообще не выполнять. Об этом Максим Степанов сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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Все, что они (местные власти – 24 канал) могут делать – это усиливать карантинные меры, а не эту анархию, которой они занимаются,

– отметил Степанов.

В постановлении не говорится о "выходных днях", – Степанов

Отметим, что такая реакция министра была на решение Львовского горсовета сделать субботы и воскресенья рабочими днями до 30 ноября. Впоследствии на такой шаг пошли и в Ивано-Франковске. Таким образом, в городах не будут придерживаться карантина выходного дня.

Степанов, однако отметил, в постановлении правительства не говорится именно о выходных днях. В документе – промежуток времени между 00:00 субботы и 00:00 понедельника.

Главное о карантине выходного дня: кратко

Карантин выходного дня будет действовать уже с 14 – 15 ноября.

Его ввели до 30 ноября.

На выходных могут работать только аптеки, ветеринарные аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Некоторые города уже отказались выполнять решение правительства. В регионах считают, что карантин выходного дня нанесет большой ущерб малому и среднему бизнесу.

Электронная петиция с требованием отменить карантин выходного дня уже набрала более 25 тысяч голосов.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала