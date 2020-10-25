По инициативе Владимира Зеленского возле избирательных участков 25 октября проводят всенародный опрос. И он вызвал немало возмущения и споров среди украинцев. Какие курьезы, скандалы и нарушения возникли из-за этого опроса – читайте в материале.

В день выборов всеукраинский опрос не смог пройти без скандалом и нарушений, передает 24 канал.

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Волонтеры возле избирательного участка опрашивали желающих избирателей, которые уже проголосовали. Для этого избиратель получал анкету с вопросами Зеленского, заполнял ее и бросал в коробку для опроса. Отчеты о ходе опроса будут позже появляться в чат-боте в телеграмме.

Какие курьезы и нарушения произошли во время всеукраинского опроса

Киевская журналистка Яна Супоровская в соцсетях рассказала, что на одном из избирательных участков опросы президента проводили девушки, которым нет 18 лет.

"Девушки говорят, их в заказали и инстаграме. Им по 16. Они оставили пакеты, их уговорили пойти домой, – написала журналистка.

Ну що, на нашій дільниці діти проводять опитування президента. Їм нема 18!

Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у інстаграмі замовили pic.twitter.com/gsCX8SjiQs — Яна Супоровська (@YanaSuporovska) October 25, 2020

А в Одессе на одном из избирательных участков опрос от Зеленского проводил несовершеннолетний парень. Соответствующее фото опубликовал активист Сергей Стерненко в своем фейсбуке. По его словам, проводить незаконный опрос-агитацию поставили совсем еще ребенка.



В Одессе ребенок проводил опрос президента / Скриншот

Также стало известно, что в Херсоне анкеты Зеленского выдают украинцам в неограниченном количестве, сообщает движение "Честно". Да, сколько угодно анкет выдают всем желающим и позволяют их забирать "на память". Никакой активности они (люди, проводящие опрос – 24 канал) не проявляют и говорят, что работают за небольшие деньги, поэтому "не напрягаются", – добавляют люди.

В соцсети фейсбук один из пользователей поделился видео, что ему свободно разрешили не менее 7 раз проголосовать в опросе Зеленского. "Что собирается понять президент по результатам такого опроса?" – пишет автор видео.

Смотрите видео, как мужчина заполняет анкету от Зеленского 7 раз:

А в полиции отметили, что им уже начали поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного Зеленским. Да, стало известно, что в Киеве перевернули урну с листочками опроса – человек подошел к волонтерам, вырвал из рук листочки, разбросал их и ушел. Также жалоба поступила в полицию Волынской области. В заявлении говорится о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, поскольку это содержит элементы агитации.

"Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию или попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать", – сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко на брифинге.

А народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко также сообщила, что на участке в Костополе, на Ровненщине, проводить опросы поставили 14-летнего ребенка.

Понятно, что дети пошли работать за 1000 гривен не от хорошей жизни, не от "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам,

– отметила Геращенко.

Она также обратилась к жене президента Елене Зеленской: "К сожалению, ваш муж, который сегодня должен быть гарантом Конституции и защищать каждого украинского ребенка на самом деле организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники вовлечены в псевдоопросы, что является грубым нарушением и закона и просто норм морали".

Поэтому нардеп обратилась к Зеленской с призывом прекратить этот позор и немедленно отпустить всех детей и подростков, привлеченных к этой афере, домой.

Зато на Закарпатье анонсированный президентом опрос так и не состоялся. Сейчас в городе Виноградов волонтеры не явились ни на одном избирательном участке. По словам некоторых предпринимателей, представители команды Зе обращались к ним с предложением организовать такой опрос на собственные деньги, но судя по всему все отказались.



Избирательный участок в Виноградове / Фото transkarpatia

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Зачем Зеленский инициировал всеукраинский опрос

С помощью всеукраинского опроса Владимир Зеленский хочет "поговорить" с украинцами на темы, которые те обсуждают "на кухне". Поэтому он сформировал список из пяти вопросов, ответы на которые хотел бы услышать.



5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала