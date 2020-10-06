Какие факторы влияют на поддержку избирателями отдельных политических сил на местных выборах.

Популярность – залог успеха на местных выборах

Решающим фактором, как и раньше, является уровень популярности (влияния) отдельных политических лидеров. Но, поскольку, предстоят местные выборы, то на первый план выходят популярность и влияние именно местных лидеров. Это подтверждают данные опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного в конце сентября.

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Согласно этому опросу, 67% респондентов считают, что для партии на местном уровне важнее наличие сильного местного лидера. Эта ситуация подтверждается и опросами по крупным городам, которые фиксируют явное преимущество мэров этих городов в предвыборной гонке. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" треть опрошенных готовы поддержать на выборах действующего главу населенного пункта.

Но на местных выборах остается значимым и фактор популярности общенациональных политических лидеров. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" лишь 13% респондентов считают, что для партии на местном уровне важнее наличие известного национального лидера. Однако реальное влияние общенациональных политических лидеров на местных выборах явно сильнее.

К примеру, избиратели, намеревающиеся проголосовать за партию "Слуга народа", готовы это сделать прежде всего по причине поддержки президента Зеленского. При этом симпатиков Зеленского в два с лишним раза больше, чем избирателей, собирающихся проголосовать за партию "Слуга народа".

Кого готовы поддержать украинцы на местах?

Согласно опросу соцгруппы "Рейтинг" 34% считают, что для местной партии важнее, чтобы она поддерживала курс президента Зеленского, зато 26% – быть в оппозиции к действующему президенту. Таким образом, отношение к президенту Зеленскому (либо положительное, либо отрицательное) влияет более чем на половину избирателей.

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При этом более половины сторонников главы государства будут голосовать не за его партию, а за одну из местных партий. Поэтому для некоторых местных партий важно учесть фактор позиционирования по отношению к президенту Зеленскому.

В своей избирательной кампании партия "Слуга народа" должна учитывать еще одну специфику своего электората – его преимущественно молодежный характер. Отсюда необходимость нестандартной кампании и финишный акцент на мобилизацию принять участие в голосовании (поскольку электоральная активность молодежи гораздо ниже, чем у старших возрастных групп).

В партии "Европейская солидарность" сознательно сделали ставку на идентификацию со своим лидером – пятым президентом Петром Порошенко. Для них он главный "манок" и на местных выборах.

Главным имиджевым и агитационным ресурсом "Батькивщины" по-прежнему остается Юлия Тимошенко. Но у ее партии сильные связи и с местными элитами, особенно на уровне ОТГ (объединенных территориальных громад) в Центральной Украине. Возможно по этой причине у "Батькивщины" почти нет рейтинговых потерь в пользу партий местных элит (по сравнению с другими парламентскими партиями, часть электората которых готова проголосовать за "местные партии").

По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" 59% респондентов считают, что для партии на местном уровне важнее социально-экономические инициативы, чем идеологическая позиция (14%).

Но на самом деле идеологический фактор значим если не прямо, то косвенно. К примеру, для таких парламентских партий как "ОПЗЖ" и "Голос" определяющим является именно идеологический фактор. И если в ОПЗЖ хотя бы частично значимую роль играет лидерский фактор (рейтинг Юрия Бойко), то для "Голоса" после ухода Вакарчука решающим является именно идеологический имидж, для усиления которого проявляется повышенная политическая активность.

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Каждой партии надо точно определить специфические мотивы своих потенциальных избирателей в своей рекламно-агитационной кампании. Именно от этого в конечном счете будет зависеть ее результат на предстоящих местных выборах.