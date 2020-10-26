15% должностей глав объединенных территориальных общин в Украине получат кандидаты от партии "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, проведенного партией.

Как отметил председатель политсилы Александр Корниенко, по обработанной информации из 17 областей представители партии возглавят 146 ОТГ. Кроме того, "Слуга народа" стала национальным лидером по количеству мандатов в областные и районные советы. Соответственно – 20% и 17%.

Также, по параллельному подсчету, на довыборах в Верховную Раду в 208 округе в Черниговской области кандидат от партии "Слуга Народа" Анатолий Гунько опережает конкурента на около 1400 голосов.

Корниенко также отметил, что, несмотря на зафиксированные нарушения и низкую явку (36,88%), выборы прошли демократично и соответствовали действующему законодательству. Это подтвердили и общественные организации "ОПОРА" и "Комитет Избирателей Украины". Также уровень организации избирательного процесса высоко оценили послы стран Большой семерки и представители международных организаций.

В целом во время выборов зафиксировали более 4 тысяч сообщений о нарушениях, впрочем, отметил Корниенко, они не имели существенного влияния на результаты голосования. Волеизъявление произошло по всем демократическим стандартам. В то же время подчеркнул, что там, где есть существенные нарушения, партия юридически будет отстаивать голоса избирателей.

"Наши партийные структуры готовятся к искам. Где-то уже пошли иски. Наша стратегия – всем нарушениям даем ход и стараемся им дать юридическое развертывание. Потому что любой подобный момент в избирательном процессе нужно освещать, попробовать решить в пользу оскорбленной стороны. Тем самым мы делаем избирательный процесс лучше, и на будущее в частности", – сказал Корниенко.