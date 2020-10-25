В прокуратуре Киева заявили, что в Национальном университете государственной фискальной службы Украины курсантам приказали отдать свой голос за конкретные политические силы.

По данным следствия, по сговору с должностными лицами университета ДФС кое-кто из командного состава курсантов приказал своим подчиненным проголосовать за конкретных кандидатов от одной из политических партий, сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

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Так, правоохранители открыли уголовное производство по факту подкупа избирателей и уже сообщили человеку о подозрении. Согласно Уголовному кодексу, виновному грозит до двух лет заключения.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателей). Досудебное следствие продолжается. Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к совершенному преступлению,

– говорится в сообщении.

Университет Государственной фискальной службы Украины расположен в Ирпене. Это базовое учебное заведение ГФС Украины, в котором учится около 5 000 студентов.

К слову, наблюдатели уже зафиксировали первые нарушения на местных выборах, в частности: преждевременное начало голосования, нехватка урн и кабинок и несоблюдение противоэпидемических требований. Кроме того, некоторые избирательные участки до сих пор не открылись.

В общем, по состоянию на 15:00 25 октября полиция открыла 28 уголовных производств по фактам нарушений из 2 401 полученного сообщения. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, пока нет оснований для того, отменить выборы.