Некоторые украинцы считают, что местные выборы не решают будущее Украины и не так важны, как президентские. Поэтому граждане пренебрегают голосованием. Однако сделать свой выбор 25 октября все же надо. Ветеран войны Ярослав Лесной сделал предложение своей возлюбленной в прямом эфире одного из телеканалов несколько месяцев назад. Уже вскоре пара поженилась.

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Местные выборы в Украине

Явка украинцев на выборах на протяжении всех лет независимой Украины была разной. Если в 1994 году – более 75,5% граждан проголосовали, то дальше их было все меньше. К примеру, в 2015 году свой выбор сделали только 46,6% граждан.

На местных выборах в 2020 году специалисты прогнозируют еще более низкую посещаемость. Эксперт по политике Александр Солонтай объяснил, что это связано с пандемией – чем больше больных, тем меньше у людей есть желание идти на выборы, ведь они боятся.

Украинцы пренебрегают своим голосом на выборах: видео

Предложение в прямом эфире

Ярослав Лисовый и Юлия Гончарова впервые пошли вместе на кофе в 2019 году. Уже через несколько месяцев в прямом эфире одного из украинских телеканалов парень предложил любимой стать его женой. В организации праздника ветерану войны помогала подруга невесты.

Ветеран войны Лисовый создал семью с волонтеркой: видео

Туристическая Волынь

В 70 километрах от Луцка есть место, где можно безопасно контактировать с дикими животными, ездить этотранспортом и побывать в музее ретротехники. В этом месте люди были вынуждены лучше узнать свой край, чем теперь увлекаются украинцы из разных регионов.

Что можно увидеть на Волыни: видео

Вакцина против COVID-19

Уже 10 вакцин в мире – на последнем этапе клинических испытаний. Есть около 40 препаратов, которые действительно являются вакцинами-кандидатами и имеют большие шансы на утверждение. Известно, что несколько вакцин ВОЗ может зарегистрировать уже в конце 2020 года.

Вакцина от COVID-19 может вскоре быть доступной: видео

Вопросы к президенту

Президент Владимир Зеленский предложил провести в день местных выборов всеукраинский опрос. В то же время граждане имеют свои 5 вопросов, которые хотят задать президенту. Одно из них – почему война до сих пор продолжается.

Что хотят спросить украинцы у президента: видео