Пропорциональная система – это шаг вперед в развитии демократии, которая создала запрос на формирование структурированных политических партий на местах. Партиям есть куда расти.

Несколько выводов после местных выборов

1. Украинцы застраховались от рисков непоследовательной центральной власти и от "новых лиц". После года абсолютной власти слуг, везде побеждает оппозиция. Переизбраны почти все мэры крупнейших городов (кроме Ровно и Черновцов), переизбран не приходящий в сознание мэр Харькова. Страна проголосовала за политическую децентрализацию.

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2. "Магия Зеленского" уничтожена. Президент Владимир Зеленский решил поднять рейтинг кандидатов, связав их с собой – но вышло наоборот, кандидаты утопили рейтинг лидера. Случайные люди в партии и впрямь поверили, что "президент – в моей команде", и в результате партия никакой системной работы не вела, возложив кампанию на самого Зеленского.

3. Полный провал Офиса президента как центра управления страной, который сосредоточил в своих руках весь ресурс власти Зеленского. Явка на местных выборах 2015 была 46,6%, на местных выборах 2020 – 36% – и самые большие потери понесли от этого слуги. Оказалось, Ермаку, Шефиру, Баканову, Трофимову, Татарову очень удобно пилить должности, сидя на ушах у президента, но они неспособны сохранить ему власть.

4. В Украине есть одна мобилизующая идеология – война с Россией. Попытка игнорировать войну в условиях войны не является "центризмом", как думали слуги – это безответственность. Люди не поверили обещаниям Зеленского "закончить войну до конца года". В итоге в качестве общенациональной партии войны, представленной в большинстве регионов и городов, обозначилась ЕС, в качестве общенациональной партии коллаборантов – ОПЗЖ.

5. "Сетки" и "карусели" применялись на выборах, но их значение было невелико, партии, которые работают с пенсионерами начали применять сетевой маркетинг. Главным системным нарушением стала технология Зеленского по мобилизации электората через незаконный опрос, для которого наняли за деньги около 1000 гривен молодежь и даже нередко несовершеннолетних, но эта афера ударила по самим Слугам. Общественная организация ОПОРА заявила, что опрос Зеленского может считаться применением административного ресурса. Тем не менее, выборы стали достижением демократической Украины, Центризбирком и полиция обеспечили порядок на участках и за участками.

6. Россия вбросила рекордное финансирование в пророссийских кандидатов, но проекты ОПЗЖ и близкие к ОПЗЖ Пальчевский и Шарий не смогли расширить пророссийский электорат. С другой стороны, они сохранили свою нишу. Без ликвидации бизнеса Медведчука и дотаций из РФ сократить влияние России на украинскую внутреннюю политику не получится.

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7. Попытка залить избирателей рекламой ряда технологических проектов – "За майбутне", Пальчевский, обернулась полным крахом. Поразительно, но снова на выборах находятся трюкачи, которые пытаются телеэфиром и десятками миллионов долларов скрыть отсутствие идеологии, структур и системной работы. Избирателей пытаются облапошить, но облапошивают в результате самих заказчиков безумных рекламных бюджетов.

8. Пропорциональная система – это шаг вперед в развитии демократии, которая создала запрос на формирование структурированных политических партий на местах. Партиям есть куда расти.