Местные выборы в Украине: появилась реакция США
Соединенные Штаты Америки поздравили Украину и украинцев с проведением местных выборов при сложных обстоятельствах. Кроме того, официальный Вашингтон рассматривает их как основу для следующей страницы в украинской демократии.
Как в США отреагировали на местные выборы в Украине
Соответствующее сообщение в фейсбуке опубликовало Посольство США в Украине. Здесь отметили, что приняли во внимание предварительные выводы относительно выборов от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
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Мы рассматриваем эти выборы как основу для следующей страницы в украинской демократии, где больше власти будет передано людям в руки. В демократии не существует замены власти активных граждан,
- заметили диппредставители США.
Местные выборы 2020: основное
- Голосование состоялось 25 октября.
- Участки открылись в 8:00 и должны были закрыться в 20:00.
- На выборах избирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов.
- Выборы не проходили на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Правда, на Донетчине и Луганщине все же выбирали членов районных советов.