Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированной территории Донбасса местные выборы не состоятся. Они возможны только в том случае, если Россия передаст контроль над границей Украине.

Из-за того, что Украина не контролирует границу на Донбассе, никто из западных наблюдателей не сможет приехать на голосование, чтобы проследить за ним. В таком случае выборы открытыми не будут. Об этом в интервью Politico Europe рассказал Зеленский.

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Не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, – должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет работать правоохранительная система. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной – 24 канал) границы между Украиной и Россией,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уже заверил российского лидера Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и главу Франции Эммануэля Макрона в невозможности проведения выборов на Донбассе.

Голосование на оккупированной территории может состояться лишь после того, как из Донбасса выведут незаконные формирования.

Главное о выборах на Донбассе

Россия требует, чтобы сначала на Донбассе провели выборы, а тогда она передаст Украине контроль над границей.

Однако Украина на такое не соглашается. Власти требуют, чтобы Россия сначала убрала войска и гарантировала безопасность в регионе. Ведь, если Россия будет контролировать границу, то выборы не будут демократическими.

Добавим, что в пункте 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году указано, что в Донецке и Луганске выборы невозможны, пока там идет война.