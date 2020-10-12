В Николаеве местный экстремал необычно передвигался между домами. Мужчина по проводам совершил путешествие от одной многоэтажки к другой.

Инцидент наблюдали жители микрорайона Соляные, которые и опубликовали видеоролик в фейсбук-группе "Корабельный край".

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Парень перелезал от одного дома к другому очень опасным способом.

На видео заметно, что экстремал не имел ни страховки, ни других средств безопасности. Местные говорят, что такое он делает не впервые. Впрочем, до сих пор неизвестно, для чего он так передвигается.

Парень перелезает между домами по проводам: видео

Комментарии местных жителей

Пользователи в местном фейсбук-сообществе "Корабельный край" начали шутить о появлении такого экстремала в их посте. Один из участников группы назвал парня "Николаевским суперменом, который спасет город".

"Возможно, чей-то муж рано из командировки вернулся", – написали в комментариях.



Комментарии пользователей к видео николаевского экстремала / Скриншот