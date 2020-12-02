К борьбе с коронавирусом снова присоединились металлургические комбинаты Мариуполя. Они и дальше продолжают помогать медикам и поставляют в больницы кислород.

В одном из медучреждений уже установлены три дополнительные кислородные станции и подключены 90 точек подачи кислорода. Это обеспечит бесперебойную его подачу.

Наш персонал работает круглосуточно. Комбинат выделил специально обученных людей, автомобиль, транспорт, благодаря которому мы развозим кислород и обеспечиваем точки подключения. На эти расходы уходит примерно 5 с половинной миллионов гривен в месяц,

– подчеркнул главный энергетик меткомбината имени Ильича Александр Власов.

На дополнительные точки кислород будут поставлять в жидком виде. Установленные стационарные станции являются узлом распределения ресурса и позволяют одновременно подавать кислород к большему количеству постов или точек подключения.

В частности, группа Метинвест направила на жизненно необходимые целые города почти девять миллионов гривен. А с начала пандемии компания выделила 26 миллионов гривен на борьбу с пандемией. Совместно с Фондом Рината Ахметова помог Метинвест и другим медучреждениям Мариуполя.

Медики отмечают, что благодаря такой помощи ситуация с пандемией коронавируса в Мариуполе остается контролируемой. В больницах есть резерв коек и кислорода на случай увеличения числа больных.