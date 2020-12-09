За 10 лет группа "Метинвест" направила 850 миллионов гривен социальных инвестиций в Мариуполь. Компания продолжает создавать в Мариуполе комфортные и функциональные общественные пространства: в 2020 году группа помогла городу изменить к лучшему Пирс, площадь Свободы и парк имени Гурова.

Инвестиции компании в реализацию этих проектов составили более 36 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Как изменилась зона отдыха Мариуполя

Металлурги ко Дню Мариуполя помогли превратить городской пирс в современное место отдыха, инвестировав в проект более 6 миллионов гривен. Так, меткомбинат имени Ильича выделил строительные материалы для этого, а сотрудники "Метинвест-Промсервис" выполнили демонтажные работы и выровняли пешеходную часть пирса бетонной стяжкой.

Далее работы выполняли подрядчики городского совета – они облицевали бетонную поверхность синтетической палубной доской, установили новую безопасную ограду с встроенными LED-светильниками и лавочки с урнами.

Еще один подарок Мариуполю к 242-летию – современная иллюминация на площади Свободы. Там установили фигуры 25 птиц мира – по количеству областей и АР Крым, в это группа "Метинвест" инвестировала 20 миллионов гривен. Все фонарные голуби с разным размахом крыльев, на которых выполнен паттерн каждой области Украины. Инсталляция выполняет не только декоративную функцию, в голубей вмонтировано новейшее световое и звуковое оборудование. Это современная система для визуальных шоу, создающая особую атмосферу на обновленной площади.

Зона барбекю

Также металлургическая компания инвестировала 10 миллионов гривен в реконструкцию зоны барбекю в Мариупольском парке имени Гурова – там заменили ливневые и канализационные сети, а также систему водоснабжения.

В зоне барбекю в Мариуполе будет построена и оборудована комната матери и ребенка, появится обустроенная стоянка для автотранспорта отдыхающих с новым асфальтным покрытием и пешеходные тротуары.

Нам важно, чтобы Мариуполь менялся, становился ярче и комфортнее для жизни людей... Совместными усилиями мы реконструируем парки и наполняем новыми смыслами любимые места отдыха мариупольцев,

– отметил гендиректор меткомбината "Азовсталь" группы Метинвест Энвер Цкитишвили.

Обратите внимание! Ранее группа "Метинвест" подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ: двухэтапная реконструкция парка имени Гурова, реконструкция Левобережной набережной, песчаного пляжа и аллеи "Якорь", а также площади Свободы, работы по обновлению которой уже завершены.