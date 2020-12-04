Проект Группы Метинвест по созданию системы обучения для муниципалитетов занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие".

Как рассказали в пресс-службе Метинвеста, компания разработала систему обучения для муниципалитетов, которая называется Программа МРА (Master of Public Administration). Ее цель – помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев, которые смогут эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать проекты для развития местных сообществ и повышения качества жизни горожан.

Современное обучение и перспективы построить карьеру в родных городах позволит снизить отток квалифицированных специалистов и прогрессивной молодежи. К тому же на государственном уровне получить такое образование в Украине невозможно,

– заявили в Метинвесте.

Там рассказали, что программа МРА стартовала в сентябре 2019 года. Набор студентов проводится каждый год. Сегодня обучение проходят 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток учится в Донецком государственном университете управления, а второй – во Львовском региональном университете при Президенте Украины. После обучения студенты получат дипломы государственного образца этих вузов.

Среди партнеров Метинвеста в этом проекте – Мариупольский городской совет, общественные фонды развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, Агентство США по международному развитию (USAID) и Украинская академия лидерства.

Программа рассчитана на два года и ориентирована на практическое применение руководителями муниципалитетов знаний и навыков, необходимых для развития городов. Обучение проводят лучшие специалисты-практики в области маркетинга, коммуникаций, экономического развития, управления проектами, критического мышления и городского развития.

После обучения и стажировки в Украине и за рубежом студенты разрабатывают проекты по улучшению качества услуг и повышению качества жизни местных жителей и презентуют их мэрам городов. Благодаря поддержке USAID студенты смогут пройти курс по "зеленой" экономике и устойчивому развитию в Нидерландах.

"Студентам еще предстоит защита проектов, которая запланирована на июнь 2021 года. Однако, уже после первого года обучения 20% руководителей получили повышение. Проекты касаются разных сфер городского развития: "зеленой" экономики, образования для студентов, медицинской помощи онкобольным, реновации промзон, упрощения доступа к админуслугам. Реализации этих проектов ждут их заказчики, а это 2 млн жителей из пяти городов Украины. Кстати, Глобальный договор ООН включил программу MРА в ТОП-20 лучших украинских инициатив", – рассказали в пресс-службе.