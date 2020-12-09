В листопрокатном цехе "1700" ММК имени Ильича группы "Метинвест" завершается очередной этап реконструкции стана. Выполнен монтаж новой гидравлической моталки для сматывания 32-тонных горячекатаных рулонов. Инвестиции в проект составляют более 30 миллионов долларов.

Новая гидравлическая моталка отличается от тех, что уже работают в цехе, рядом важных технических характеристик, таких как работа с шиной толщиной до 16 миллиметров, шириной до 1 600 миллиметров и максимальным пределом текучести при температуре сматывания 400 мегапаскаль.

Также конструкция обеспечивает гораздо более высокую плотность сматывания рулонов, увеличение их внешнего диаметра до 2 060 миллиметров и веса до 32 тонн. Смонтированный агрегат может демонстрировать скорость сматывания рулонов до 20 метров за секунду, а его производительность составляет до 2,5 миллиона тонн рулонного проката в год.

Изначально планировалось инвестировать в проект 18 миллионов долларов. Группа "Метинвест" приняла решение о дополнительном финансировании, чтобы сделать промышленный комплекс максимально современным и практичным с точки зрения работы персонала на нем. Учли и все требования клиентов по качеству продукции.

Кроме монтажа самой моталки, были дополнительно построены пост управления, помещения гидравлической насосной станции, маслоподвала и повышающие насосные станции для обеспечения агрегата водой необходимого давления, в которых разместили все вспомогательные системы гидравлики, смазки и энергоснабжения. Электрооборудование установили в капитально отремонтированном помещении машзала №2.

Установлены противопожарная сигнализация и ограждения безопасности, смонтированы новые сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения. Дополнительно установлено электросиловое и вспомогательное оборудование, а также оборудование для листообработки. Окончательные инвестиции компании составили 30 миллионов долларов.

Генеральным подрядчиком проекта выступает "Метинвест-Инжиниринг".

Для гидравлики, механики, технологов, операторов моталок и персонала, обслуживающего системы управления, представители производителя оборудования – компании Primetals провели обучение. В условиях пандемии COVID-19 оно проходило дистанционно в формате скайп-конференций.

Сейчас специалисты уже приступили к горячим пусконаладочным работам и настройке параметров моталки под различный сортамент продукции листопрокатного цеха "1700".

Реализация данного этапа модернизации стана "1700" завершает масштабный комплекс работ по повышению конкурентоспособности нашего рулонного металлопроката. Новая моталка позволит расшить "узкие места" производства и расширить сортаментную линейку продукции по толщине и классу прочности с необходимыми для заказчика показателями качества горячекатаного рулона. Кроме того, мы сможем увеличить максимальную массу рулона в диапазоне от 20 до 32 тонн в зависимости от ширины полосы,

– отметил генеральный директор ММК имени Ильича Группы "Метинвест" Тарас Шевченко.

Напомним, в апреле 2020 года группа "Метинвест" привлекла кредитную линию на сумму 9,8 миллиона евро для финансирования этого проекта. Покрытие кредитной линии осуществляется за счет Австрийской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft ("OeKB"). Единственным кредитором выступил банк Raiffeisen Bank International.