На одной из станций мюнхенского метро развесили плакаты с информацией о Голодоморе в Украине 1932 – 1933 годов. Так украинцы, живущие в Германии, почтили память жертв голода.

Активисты создали не только плакаты, но и сайт о Голодоморе. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова одной из организаторов акции Натальи Ткачук.

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Украинцы Германии, которые живут в Баварии, учитывая ограничения из-за COVID-19 решили почтить память жертв Голодомора 1932 – 1933 годов в формате, который возможен в условиях карантина,

– рассказала Ткачук.

Как именно украинцы в Мюнхене почтили жертв Голодомора

создали сайт, на котором информацию о Голодоморе-геноциде подали на немецком языке;

на одной из самых известных улиц столицы Баварии – Мариенплац – разместили тематические плакаты;

вдоль эскалатора на одной из станций центральной линии мюнхенского метро разместили наглядную информацию о Голодоморе. Она будет там с 24 ноября по 3 декабря.

Плакаты о Голодоморе, которые разместили в метро Мюнхена: Фото Натальи Ткачук

По словам Ткачук, таким образом активисты хотят привлечь внимание жителей и гостей Мюнхена к трагедии Голодомора.

Украинцы также вновь подняли вопрос о признании немецким парламентом Голодомора геноцидом украинского народа.

В планах – организовать демонстрацию плакатов о Голодоморе в Берлине и других городах Германии.

Что известно об организаторах акции

Это члены инициативной группы, которые в декабре 2018 года подали в немецкий Бундестаг петицию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Кроме того, к акции присоединились представители Центрального союза украинцев Германии.

Инициативная группа планирует деньги, которые остались после печатания плакатов и открытия сайта, перевести на счет краудфандинговой платформы "Зерна правды". Она собирает деньги на создание Музея Голодомора.