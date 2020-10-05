Между Арменией и Азербайджаном возобновились боевые действия
В Азербайджане заявили, что утром 5 октября Армения выпустила в сторону их территорий ракету. В свою очередь, в Армении эти обвинения отвергают и подчеркивают: именно Азербайджан начал широкомасштабное наступление.
Что говорят в Азербайджане
Силы противовоздушной обороны Азербайджана зафиксировали запуск ракеты со стартовых позиций в Гафанском, Джермукском и Бердском районах Армении. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана сообщает АЗЕРТАДЖ.
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Армения уже несколько дней наносит ракетные удары по густонаселенным районам и гражданской инфраструктуре Азербайджана.
Однако, по данным издания, минобороны Армении отрицает свою причастность к обстрелу Азербайджана. В стране говорят, что обстрел велся с оккупированных территорий.
Такие безответственные и преступные действия Армении целенаправленно вынуждают Азербайджан на ответные меры,
- говорится в сообщении.
Реакция Армении
В то же время, как сообщает Аrmenpress, в Министерстве обороны Армении уверяют, что наступление начал Азербайджан.
"Наши войска ведут ожесточенные бои, отбрасывая противника назад. Вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреливают Степанакерт", - заявил представитель Минобороны Арцун Ованннисян.
В то же время он утверждает, что информация Азербайджана об обстреле – ложная. Видеозапись с якобы доказательством обстрела ничего не подтверждает. Ведь непонятно, откуда именно обстреливали.
Главное о войне в Нагорном Карабахе
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет.
- Боевые действия возобновились 27 сентября.
- В эскалации конфликта обе стороны обвиняют друг друга.
- И Армения, и Азербайджан сообщают о погибших и раненых.
- Международное сообщество осудило конфликт и призвало государства к прекращению огня.
- Азербайджан заявил, что готов к мирным переговорам, если Армения признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.