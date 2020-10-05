В Азербайджане заявили, что утром 5 октября Армения выпустила в сторону их территорий ракету. В свою очередь, в Армении эти обвинения отвергают и подчеркивают: именно Азербайджан начал широкомасштабное наступление.

Что говорят в Азербайджане

Силы противовоздушной обороны Азербайджана зафиксировали запуск ракеты со стартовых позиций в Гафанском, Джермукском и Бердском районах Армении. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана сообщает АЗЕРТАДЖ.

Читайте также Карабах – самый крупный проигрыш Москвы: чем завершится этот конфликт

Армения уже несколько дней наносит ракетные удары по густонаселенным районам и гражданской инфраструктуре Азербайджана.

Однако, по данным издания, минобороны Армении отрицает свою причастность к обстрелу Азербайджана. В стране говорят, что обстрел велся с оккупированных территорий.

Такие безответственные и преступные действия Армении целенаправленно вынуждают Азербайджан на ответные меры,

- говорится в сообщении.

Реакция Армении

В то же время, как сообщает Аrmenpress, в Министерстве обороны Армении уверяют, что наступление начал Азербайджан.

"Наши войска ведут ожесточенные бои, отбрасывая противника назад. Вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреливают Степанакерт", - заявил представитель Минобороны Арцун Ованннисян.

В то же время он утверждает, что информация Азербайджана об обстреле – ложная. Видеозапись с якобы доказательством обстрела ничего не подтверждает. Ведь непонятно, откуда именно обстреливали.

Обратите внимание! В ночь на 5 октября на фронте было относительно спокойно, перестрелка сохранялась лишь на некоторых участках. Однако утром все стало обостряться.

Главное о войне в Нагорном Карабахе