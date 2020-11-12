Стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами Америки существует. США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины.

Украина рассчитывает на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны США. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква на радио НВ.

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Оптимизм от США

По его словам, сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена, и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм. Соединенные Штаты Америки готовы и дальше играть важную роль:

в обеспечении национальной безопасности Украины;

в вопросе завершения агрессии на Донбассе;

в вопросах помощи, в частности финансовой, на развитие системы национальной безопасности Украины.

Раскрытие механизма программы

Жовква заверил, что США и другие страны-члены НАТО будут раскрывать перед Украиной механизм программы Партнерства с расширенными возможностями. В то же время Украина будет выполнять свое домашнее задание необходимое для членства в НАТО: реформировать систему Вооруженных сил, национальной безопасности.

"Уверены, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет оказана", – сказал заместитель руководитель ОП.

Борьба с коррупцией

По его мнению, видения Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в вопросе борьбы с коррупцией полностью совпадают. Он заверил, что президент Украины конкретными действиями доказывает свою настроенность на борьбу с коррупцией:

► в 2019 году завершилось создание антикоррупционной системы Украины: состоялся полноценный запуск работы Высшего антикоррупционного суда;

► он четко выступил на защиту антикоррупционной инфраструктуры НАЗК после попытки Конституционного Суда Украины нивелировать ее функционал.

Отметим! Новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что готов участвовать в урегулировании военного конфликта на востоке Украины. Над этим он хочет работать вместе с рядом европейских лидеров.

Экономическая составляющая

По словам Жовквы, важной частью двусторонних отношений Украины и США является экономическая составляющая. Шаги в этой области произошли несмотря на избирательный процесс в США:

подписали соглашение с компанией Westinghouse о переходе еще одного реактора Украинской АЭС типа ВВЭР-440-на американское ядерное топливо;

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Очень многие американские компании могут быть заинтересованы в украинском рынке. И будут заинтересованы. И мы по этому треку будем двигаться также,

– подчеркнул эксперт.

Украина рассчитывает на поддержку

Также Жовква заявил, что Украина рассчитывает на поддержку американских партнеров для завершения судебной реформы в кратчайшие сроки.

Он добавил: "Многие наши зарубежные партнеры, в частности американские, говорят: события, которые сейчас происходят из-за Конституционного Суда, и решительная настроенность президента в этой ситуации как раз и позволяет именно в этот период завершить судебную реформу. Буквально от всех партнеров нам приходится это слышать".

Визит в США

Сейчас идет подготовка полноценного визита Владимира Зеленского в США, в частности проработка повестки дня такой поездки.

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