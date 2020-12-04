В середине XX века появился необычный праздник – Международный день объятий, когда парни и девушки дарят друг другу теплые и приятные объятия. Но ситуация с COVID-19 даже в эту привычку внесла свои коррективы. О том, как обнимаются люди во время пандемии – читайте в нашем материале.

Как изменились объятия людей во время пандемии коронавируса COVID-19, рассказывает 24 канал.

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Почему людям необходимы объятия?

Тактильного контакта требуют все даже животные. Например, если ребенка мало обнимать, он может вырасти с ощущением пустоты, что порождает страх контакта с новыми знакомым.

Объятия дают нам разные ощущения:

Когда нас обнимают, мы чувствуем защищенность .

. Кроме того, во время этого процесса вырабатывается окситоцин, который помогает бороться с тревожностью .

. Объятия со знакомым человеком снимают боль и дарят ощущение эйфории , благодаря эндорфинам, которые вырабатываются в этот момент.

, благодаря эндорфинам, которые вырабатываются в этот момент. Ученые из Калифорнийского университета доказали, что команда имеет большие шансы на победу, если м ежду ее членами больше объятий .

. Исследователи из Университета Карнеги-Меллона говорят, что больные, получавшие больше объятий, имели менее выраженные симптомы и быстрее выздоравливали.

В отношениях очень важно часто обниматься, ведь это залог счастья!

А вот объятия с незнакомыми людьми имеет противоположный эффект, кроме того, мозг воспринимает их как стресс.

Как обнимаются люди во время пандемии

Существует такое понятие как "тактильный голод", когда человек получает меньшее количество желаемых прикосновений. Это ощущение очень часто сравнивают с чувством голода – мы замечаем его, только тогда, когда не получаем достаточно пищи.

Пандемия коронавируса поспособствовала тому, что люди начали заменять объятия, чтобы уменьшить распространение COVID-19. Отсутствие тактильного контакта негативно влияет на психическое здоровье людей.



Объятия очень важны / Фото pexels

Поэтому люди пытаются заменить прикосновения современными изобретениями. Например, "интернет-протез", мягкие подушки размером с человека. Это все равно не заменит живой контакт, но такие методы лучше, чем ничего.

Простые правила, которых стоит придерживаться, чтобы объятия были безопасными

Если вы знаете, что у человека есть симптомы COVID - 19 или у вас есть эти симптомы, избегайте объятий. Лучше избежать прикосновений и к людям, которые уязвимы к коронавирусу: пожилым людям, людям с ослабленным иммунитетом и людям с другими заболеваниями. Носите маску. Дезинфицируйте руки до и после объятий.

Интересные изобретения для объятий

Как мы уже писали, объятия – это лучшее лекарство от всех болезней. Поэтому, чтобы сделать их максимально безопасными, человечество придумало несколько интересных приспособлений.

"Станции объятий"

Hug station – это альтернатива, которая позволяет обнимать с близкими людьми. Такие "станции" устанавливают у больниц, а также возле домов для пожилых людей.



Станция для объятий / Фото fox2detroit.com



Чтобы обезопасить пожилых людей / Фото globalnews

"Станции для объятий" оснащены антисептиками и являются вполне безопасными.



Такие станции можно сделать и дома / Фото nypost.com