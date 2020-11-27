Представители Международного валютного фонда берут на себя полномочия диктовать Украине, какой должна быть налоговая политика.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сказал лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица, говорится на сайте партии.

"Выступает чиновник МВФ и говорит: мы против того, чтобы Украина отменила налог на прибыль и вводила налог на выведенный капитал. Так работает вся Прибалтика, Грузия. Это означает, что предприятия смогут не платить с дохода налог на прибыль, а если они используют средства на развитие и инвестиции, увеличивая мощности, рабочие места, ВВП государства, они платят ноль налога. Если решили взять дивиденды – платят 8-9% налога. Нам запрещают наши внешние партнеры это делать. Потому что им выгодно, чтобы Украина жила в долг", − сказал Игорь Палица.

Политик отметил: с 2005 года Украина все больше и больше становится зависимой от одалживаний. И в бюджете следующего года снова предусмотрено более 700 миллиардов гривен займа. При этом за 10 месяцев этого года Украина одолжила 15,9 миллиарда долларов, а отдала 16,6 миллиарда.

"Нам никто ничего не подарил! Нас учат жить в долг, чтобы наши дети, наши внуки и правнуки отдавали то, что одолжило государство. Хватит так жить, мы должны получать доходы в бюджет от внутреннего валового продукта, от нашего украинского бизнеса, а не от займов", − подчеркнул он.