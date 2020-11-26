Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима. Ему вручили ноту протеста из-за "длительной серии антибелорусских акций в отношении Посольства Беларуси в Украине".

Вызов посла Украины в МИД Беларуси: что известно

Как отметили в МИД Беларуси, украинскому дипломату вручили ноту, в которой белорусская сторона выразила решительный протест за "непрерывную серию антибелорусских акций в отношении Посольства Беларуси в Украине". Также здесь требуют обеспечить на должном уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года.

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Кроме того, украинскому послу выразили крайнюю обеспокоенность:

бездействием компетентных органов Украины о прекращении провокаций,

отсутствием надлежащих мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны.

Противоправная деятельность радикальных элементов в здании белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей,

– отметили в белорусском МИД.

В ведомстве добавили, что ожидают также реакции Украины на "провокации! в отношении Почетного консульства Беларуси в Львове.

В то же время белорусские дипломаты надеются, что:

"Акты вандализма" должным образом расследуют,

они получат соответствующую оценку со стороны правоохранителей,

виновные получат справедливое наказание.

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