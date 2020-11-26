МИД Беларуси вызвал посла Украины и вручил ему ноту протеста
Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима. Ему вручили ноту протеста из-за "длительной серии антибелорусских акций в отношении Посольства Беларуси в Украине".
Вызов посла Украины в МИД Беларуси: что известно
Как отметили в МИД Беларуси, украинскому дипломату вручили ноту, в которой белорусская сторона выразила решительный протест за "непрерывную серию антибелорусских акций в отношении Посольства Беларуси в Украине". Также здесь требуют обеспечить на должном уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года.
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Кроме того, украинскому послу выразили крайнюю обеспокоенность:
- бездействием компетентных органов Украины о прекращении провокаций,
- отсутствием надлежащих мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны.
Противоправная деятельность радикальных элементов в здании белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей,
– отметили в белорусском МИД.
В ведомстве добавили, что ожидают также реакции Украины на "провокации! в отношении Почетного консульства Беларуси в Львове.
В то же время белорусские дипломаты надеются, что:
- "Акты вандализма" должным образом расследуют,
- они получат соответствующую оценку со стороны правоохранителей,
- виновные получат справедливое наказание.
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Что этому предшествовало
- Под посольством Беларуси в Киеве прошло несколько акций солидарности с белорусским народом после того, как Александра Лукашенко снова объявили победителем выборов президента.
- На прошлой неделе возле диппредставительства установили памятный крест жертвам режима Лукашенко.
- Во Львове под белорусским представительством в августе проходила акция поддержки.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Киева и Минска сохраняются, но их поставили на паузу. В то же время он подчеркнул, что отношения между Украиной и Беларусью уже не будут такими, как раньше.
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