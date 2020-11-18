В новом правительстве Литвы должность министра иностранных дел может занять сторонник Украины Габриелюс Ландсбергис. С 2012 года МИД государства возглавляет Линас Линкявичус, который также активно поддерживает Украину.

Ландсбергис фигурирует как вероятный глава МИД в списке кандидата в премьеры Ингриды Шимоните. Об этом сообщает LRT.

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Ландсберг является председателем "Европейской народной партии". Я считаю, что это очень важный фактор, который может еще больше обогатить нашу внешнюю политику связями,

– рассказала Шимоните.

Что известно о Ландсбергисе

Ландсбергис является лидером консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

Ранее он был депутатом Европарламента.

Чиновник также входил в "Европейскую народную партию".

Ландсбергис является сторонником Украины , в частности в вопросе санкций против российской агрессии.

, в частности в вопросе санкций против российской агрессии. Чиновник был среди инициаторов литовских санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Если кандидатуру Ландсбергиса поддержит Сейм, то он заменит на посту министра иностранных дел Линкявичюса.