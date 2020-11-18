МИД Литвы может возглавить сторонник Украины Габриелюс Ландсбергис
В новом правительстве Литвы должность министра иностранных дел может занять сторонник Украины Габриелюс Ландсбергис. С 2012 года МИД государства возглавляет Линас Линкявичус, который также активно поддерживает Украину.
Ландсбергис фигурирует как вероятный глава МИД в списке кандидата в премьеры Ингриды Шимоните. Об этом сообщает LRT.
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Ландсберг является председателем "Европейской народной партии". Я считаю, что это очень важный фактор, который может еще больше обогатить нашу внешнюю политику связями,
– рассказала Шимоните.
Что известно о Ландсбергисе
- Ландсбергис является лидером консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".
- Ранее он был депутатом Европарламента.
- Чиновник также входил в "Европейскую народную партию".
- Ландсбергис является сторонником Украины, в частности в вопросе санкций против российской агрессии.
- Чиновник был среди инициаторов литовских санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Если кандидатуру Ландсбергиса поддержит Сейм, то он заменит на посту министра иностранных дел Линкявичюса.
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