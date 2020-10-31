Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина продолжает последовательно поддерживать белорусский народ. В ведомстве уже даже приняли ряд решений, которые являются практическими для того, чтобы поддержать соседний народ в трудной ситуации. В то же время на контакт с оппозицией дипломаты идти не торопятся.

Тех, кого выберет белорусский народ на честных и справедливых выборах, Украина будет признавать и поддерживать.Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Новому времени".

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Что касается текущей оппозиции, лидеров протеста, то это выбор белорусского народа, который я уважаю. Я готов иметь дело с любым лидером протеста, который четко объяснит мне, какой будет политика Беларуси в случае их прихода к власти. Политика Беларуси в отношении Украины, конечно,

– подчеркнул министр.

В то же время он добавил, не может контактировать с людьми, с политическими лидерами, которые не будут признавать российской агрессии против Украины или факт незаконной оккупации Крыма Россией.

Также Кулеба подтвердил, что нынешние отношения с Беларусью поставлены на паузу. Сейчас есть контакты между пограничными органами, где требуется совместное взаимодействие, но между органами власти все контакты свернуты. Каналом коммуникации остается МИД, через посла в Беларуси Украина получает всю необходимую информацию.

"Но, знаете, у нас были настолько широкие, глубокие отношения с Беларусью. Это как мощный водопад, где построили дамбу, и через небольшую сантиметровую трубу вытекает вода. Это сейчас произошло в отношениях между Беларусью и Украиной", – подытожил Кулеба.

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Заметим, что Александр Лукашенко в протестах внутри Беларуси часто обвиняет западных соседей. В частности, Польшу, Литву, вспоминает и об Украине. На самом же деле ситуация обусловлена сфальсифицированными результатами выборов в стране и решением Лукашенко провозгласить себя президентом в очередной раз.

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