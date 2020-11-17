Германия и Франция высоко оценили выполнение Украиной минских договоренностей. Такое заявление государств вызвало шквал критики от России. В то же время МИД Украины назвало российские обвинения неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику.

17 ноября российский МИД осудил немецко-французское заявление по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

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О каком заявлении идет речь

Франция и Германия отметили, что Украина создала условия для улучшения ситуации на Донбассе. В частности открыла контрольно-пропускные пункты въезда-выезда, чем облегчила положение гражданского населения. Речь идет об открытых 10 ноября КПВВ "Золотое" и "Счастье" в Луганской области.

МИД России на такое заявление 2 государств заявил, что Украина, мол, хочет дезавуировать минские договоренности.

Оценки усилий Украины Францией и Германией вызвали в МИД России шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений. Они не соответствуют действительности и являются нежеланием российской стороны сделать минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации на Донбассе,

– отметили в МИД.

Что известно об открытии КПВВ на Донбассе

10 ноября все пункты пропуска в Донецкой и Луганской областях должны были возобновить работу.

Однако оккупанты отказались это делать и блокировали КППВ.

Впоследствии заработали лишь 2 пункта – "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Украина же создала новые КПВВ -"Счастье" и "Золотое". Там открыли центры предоставления административных услуг, отделение банка и комнаты матери и ребенка.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала