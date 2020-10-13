Российский МИД жалуется, что в Европе не видят "притеснений русскоязычных в Украине"
В российском МИД пожаловались на работу комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Мол, она не уделяет достаточно внимания "системным нарушениям прав русскоязычных в ряде стран".
В частности, россияне жалуются, что она якобы "умалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека в Украине". Такое заявление появилось на сайте ведомства РФ, пишет 24 канал.
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В сообщении МИД РФ говорится о том, что украинская власть "ведет целенаправленную кампанию" по ограничению прав и интересов русскоязычного населения страны.
Дипломаты страны-агрессора несколько раз обращались к Дуне Миятович по этому поводу. Мол, приводили конкретные примеры "языковой политики Киева и насильственной украинизации". Однако, ожидаемой реакции от комиссара они не получили.
В российском ведомстве никак не смогли с этим смириться и назвали подход Миятович к работе "противоречащим принципу беспристрастности".
Русский язык в Украине
- Центр Разумкова и фонд "Демократические инициативы" провели опрос о русском и украинском языках в Украине;
- Более 80% считают, что в рабочее время украинским должны общаться все, кто работает на руководящих должностях или в госучреждениях;
- 66% украинцев отметили, что в быту желающие могут общаться на русском, однако единственным государственным должен оставаться украинский;
- Интересно, что 73,4% украинцев считают родным языком украинский, а вот 22% украинцев – русский.