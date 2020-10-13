В российском МИД пожаловались на работу комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович. Мол, она не уделяет достаточно внимания "системным нарушениям прав русскоязычных в ряде стран".

В частности, россияне жалуются, что она якобы "умалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека в Украине". Такое заявление появилось на сайте ведомства РФ, пишет 24 канал.

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В сообщении МИД РФ говорится о том, что украинская власть "ведет целенаправленную кампанию" по ограничению прав и интересов русскоязычного населения страны.

Дипломаты страны-агрессора несколько раз обращались к Дуне Миятович по этому поводу. Мол, приводили конкретные примеры "языковой политики Киева и насильственной украинизации". Однако, ожидаемой реакции от комиссара они не получили.

В российском ведомстве никак не смогли с этим смириться и назвали подход Миятович к работе "противоречащим принципу беспристрастности".

Важно! Накануне президент Зеленский заявил, что в Кремля есть желание вернуть назад СССР. Однако, по его словам, России не удастся языковым вопросом склонить украинцев к объединению.

Русский язык в Украине