В МИД считают, что в случае введения локдауна закрывать аэропорты и запрещать въезд иностранцам, как это было весной, нецелесообразно. Коронавирус уже есть внутри страны и такие ограничения существенно не повлияют на эпидемиологическую ситуацию.

Будет ли Украина закрывать государственные границы, пока неизвестно. Это решение правительство будет принимать коллегиально. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

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Что рассказал Кулеба

Министр считает, что закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно, ведь есть существенная разница между карантином, введенным весной, и нынешним локдауном.

Весной вируса в стране еще не было и была задача перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах,

– пояснил он.

Министр подчеркнул, что такую позицию он собирается отстаивать во время дискуссий в правительстве.

Обратите внимание! По состоянию на 3 декабря 2020 года коронавирусом инфицировались 772 760 украинцев. В частности, за минувшие сутки обнаружили 14 496 новых больных коронавирусом. В то же время количество людей, которые выздоровели, больше – 15 372. За время пандемии от болезни умерли 12 960 человек. Больше информации о коронавирусе в Украине – читайте по ссылке.

Будет ли локдаун в Украине и когда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 января заявил, что ужесточать карантин до конца года пока не планируют. Зато с января 2021 года правительство может ввести локдаун. Пока неизвестно, что планируют закрывать в Украине, но городской общественный транспорт точно будет работать.