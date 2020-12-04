Нужно ли Украине закрывать границы во время локдауна: позиция МИД
В МИД считают, что в случае введения локдауна закрывать аэропорты и запрещать въезд иностранцам, как это было весной, нецелесообразно. Коронавирус уже есть внутри страны и такие ограничения существенно не повлияют на эпидемиологическую ситуацию.
Будет ли Украина закрывать государственные границы, пока неизвестно. Это решение правительство будет принимать коллегиально. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".
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Что рассказал Кулеба
Министр считает, что закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно, ведь есть существенная разница между карантином, введенным весной, и нынешним локдауном.
Весной вируса в стране еще не было и была задача перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах,
– пояснил он.
Министр подчеркнул, что такую позицию он собирается отстаивать во время дискуссий в правительстве.
Будет ли локдаун в Украине и когда
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 января заявил, что ужесточать карантин до конца года пока не планируют. Зато с января 2021 года правительство может ввести локдаун. Пока неизвестно, что планируют закрывать в Украине, но городской общественный транспорт точно будет работать.
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