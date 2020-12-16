Генассамблея ООН приняла резолюцию по соблюдению прав человека в оккупированном Крыму. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это решение поспособствует в создании Крымской платформы.

Положения резолюции – значительно усилены, – Кулеба

Кулеба подчеркнул, что это уже 5-я резолюция Генассамблеи по ситуации с защитой прав человека в оккупированном Крыму, и 9-я – по попыткам аннексии Россией полуострова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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На этот раз положения резолюции – значительно усилены, сообщил министр. В документе указано о многочисленных фактах нарушения прав человека со стороны государства-агрессора.

Резолюция четко определяет нелегитимность органов и должностных лиц России в Крыму в контексте усиления международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. На уровне ООН впервые зафиксировано, что такие должностные лица должны рассматриваться лишь как "оккупационная власть Российской Федерации",

- заявил Кулеба.

В резолюции применили понятие "гражданские журналисты"

В резолюцию также впервые вошло понятие "гражданские журналисты". Это, отметили в МИД, позволит больше защитить медийщиков и общественных активистов, работающих на оккупированных Россией территориях.

Важно! В МИД подчеркнули, что именно благодаря резолюции удастся реализовывать инициативу по созданию Крымской платформы.

Кратко о резолюции Генассамблеи ООН

В документе указано, что Россия не выполняет международные обязательства по правам человека и международному гуманитарному праву.

Россия использует пандемию коронавируса для введения неоправданных карантинных мер на полуострове.

Таким образом усиливаются репрессии в отношении населения.

Российские власти блокируют доступ крымчан к украинской системе образования, а также нарушают их религиозные права.

На оккупированной территории граждан Украины заставляют менять гражданство, ограничивая право собственности на землю.

Сознательная политика по изменению демографического состава полуострова – военное преступление.

Генассамблея ООН требует от России предоставить доступ международным мониторинговым миссиям, в частности, ОБСЕ.