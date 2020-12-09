МИД Украины обратился к Канаде касательно помощи в получении партии вакцин от коронавируса. Соответствующую просьбу озвучил послу Канады в Украине Ларисе Галадзе заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Енин.

Встреча между дипломатами состоялась 8 декабря. О деталях разговора МИД Украины рассказал в телеграме. К теме Обнародовали детали испытаний вакцины Pfizer: подробности об эффективности и побочных эффектах Также Енин и Галадза обсудили следующие темы: Расследование катастрофы самолета МАУ под Тегераном и обеспечение надлежащих компенсаций семьям жертв.

Реализация канадских инвестиционных проектов в Украине.

Модернизация соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной. Что известно о вакцинации в Украине В целом Украина получит около 8 миллионов доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX.

Киев уже обратился к США по поставкам вакцины от Pfizer.

Поставки вакцины ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.

В Центре общественного здоровья определили 12 приоритетных групп населения, которые подлежат первоочередной вакцинации. Всего к ним может попасть 21 миллион украинцев.

Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала