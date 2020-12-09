МИД Украины просит Канаду посодействовать получению вакцины от COViD-19
МИД Украины обратился к Канаде касательно помощи в получении партии вакцин от коронавируса. Соответствующую просьбу озвучил послу Канады в Украине Ларисе Галадзе заместитель главы Министерства иностранных дел Евгений Енин.
Встреча между дипломатами состоялась 8 декабря. О деталях разговора МИД Украины рассказал в телеграме.
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Также Енин и Галадза обсудили следующие темы:
- Расследование катастрофы самолета МАУ под Тегераном и обеспечение надлежащих компенсаций семьям жертв.
- Реализация канадских инвестиционных проектов в Украине.
- Модернизация соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной.
Что известно о вакцинации в Украине
- В целом Украина получит около 8 миллионов доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX.
- Киев уже обратился к США по поставкам вакцины от Pfizer.
- Поставки вакцины ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.
- В Центре общественного здоровья определили 12 приоритетных групп населения, которые подлежат первоочередной вакцинации. Всего к ним может попасть 21 миллион украинцев.
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