Министерство иностранных дел Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за официальной агитации в пользу одной из политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Также и тему Мэр Берегово Бабяк, за которого агитировал Сийярто, заявил о победе в ОТО

В заявлении говорится, что 26 октября в МИД пригласили посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и передали ноту протеста.

Венгерскому дипломату довели позицию МИД о недопустимости произнесения заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда продолжается избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья,

– подчеркнули в ведомстве.

Там заявили, что такие действия противоречат статье 60 Закона Украины "О местных выборах", а также статьи 57 Избирательного кодекса Украины, которыми иностранцам запрещено участвовать в предвыборной агитации.

Министерство призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не делать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не отвечают добрососедскому характеру украинско-венгерских отношений.

"Со своей стороны, украинская сторона остается открытой к конструктивному сотрудничеству с Венгрией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, на принципах взаимоуважения и взаимопонимания", – указали в МИД.

Что известно о скандале на выборах на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто агитировал голосовать на выборах за действующего мэра Берегово Золтана Бабяка.

Неслучайно много взглядов приковано к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать,

– написал Сийярто в Facebook.

Также он призвал венгров Закарпатья проголосовать на местных выборах за КМКС "Партию венгров Украины".