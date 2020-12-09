В Западной Европе наметился новый тренд: активное возвращение оттуда иммигрантов из Восточной Европы. Это создает проблемы для рынка труда Старого Света.

Восточные европейцы активно возвращаются домой, создавая нагрузку на и так проблемные экономики своих стран. А вот в ЕС не знают, кем заменить этих работников. 24 канал перевел текст Foreign Policy об этой дилемме.

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Массовое возвращение домой



Пандемия ковида вызвала массовое возвращение домой во всем мире / Фото Atlanta Journal-Constitution

Свиленград – маленький городок в Болгарии на 18 тысяч жителей, недалеко от границы с Турцией. Но там есть два очень прибыльных места: казино и таможня. Как и много где в Центральной и Восточной Европе, оно активно теряло жителей из-за эмиграции. Впрочем весной 2020 года было зафиксировано странное явление – рост населения. "Они возвращались со всего мира, в основном из Западной Европы", – сказал FP мэр Анастас Карчев.

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Свиленград не стал Лас Вегасом за одну ночь. Он не привлекал британских и французских игроков на высоких ставках. Но из-за COVID-19 многие вернулись. Такая миграция получила название "тихое цунами", которое одновременно с пандемией накрыло восток Европы. В Болгарии все началось в марте, для Украины – летом (тогда приехали сотни тысяч украинцев – 24).

Автор статьи – исследователь при Евросовете международных отношений Огниян Георгиев – пишет, что для объяснения этого феномена его офис в Софии собрал данные за весну 2020 года.

Тогда, чтобы въехать в страну, надо было поймать транспорт, который ходил нечасто, пройти через КПП и еще и провести 14 суток в карантине. Конечно, желающих путешествовать с такими условиями для отдыха или по делам было немного. Тем не менее, 550 тысяч болгар вернулись в страну, по данным правительства. Основной маршрут – через Грецию.

В таких городах как Свиленград и других ему подобных, 4-8% трудоспособного населения тогда сидело на карантине, увеличивая нагрузку на работающих. Но, отмечает исследователь, только половина действительно пошла на карантин. Поэтому реальные цифры значительно выше.

Потеря работы была второй среди причин возвращения на Родину. Первая – желание быть рядом с семьей. Более 10% респондентов сказали, что больше возвращаться в Западную Европу они не планируют. Среди тех, кто жил там больше года, таких уже 19%.

По всему миру наблюдались тенденции возвращения, но они исчезнут через год-два. Как только пандемия закончится, большинство вернется к развитым странам. Но отношения ЕС и ЦВЕ (Центрально-Восточная Европа – 24) имеют три фактора, которые выделяют их среди других.

Мобильность вместо миграции: как изменится рынок труда



Возможность свободно передвигаться станет важнее чем просто переезд / Коллаж ec.europa.eu

Сокращение населения в нашей части Европы начиналось давно. Этот регион среди наиболее пострадавших от зарубежной миграции. Такой тренд продолжается на Востоке уже 30 лет подряд. Дотации ЕС переселению даже способствовали: вы получаете деньги, но теряете людей. Которые переезжают на Запад в поисках лучшей жизни.

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Внутри ЕС "отток мозгов" привел к еще большему расколу и появлению движений против мигрантов и крайне правых партий и политиков. Некоторым – как "Альтернативе для Германии" или Марин Ле Пен – удалось стать мощными политическими силами. Восточные экономики столкнулись с нехваткой рабочей силы. Они не могли расти так же быстро, как западные, чтобы удержать таланты у себя дома.

Кое-где регионы становились совершенно безлюдными, что приводило к кризису, социальным и политическим проблемам. Все больше людей перебиралось к столицам или крупным городам, где возможностей было больше. А провинция без них оставалась бедной и обескровленной.

Но не все так плохо, пишет ученый.

Изменения к лучшему Последние пару лет ситуация начала понемногу выравниваться, а уровень жизни и у того бедных постсоветских республиках – расти. Поэтому эмигранты увидели, что прилично зарабатывать можно и дома. С 2010 года миграция в 9 из 11 бывших коммунистических странах – а сейчас членах ЕС – упала. Переезды в Великобританию – некогда главного магнита – уменьшились в 2017 году в шесть раз.

Экономики ЦВЕ пока способны поглотить крайней мере часть репатриантов новой волны. В отличие от стагнирующих экономик Латинской Америки, эти стабильно росли (конечно, далеко не все и не сразу – 24). В Азии перенаселения держит зарплаты низкими и провоцирует поиск работы за рубежом. А в Восточной Европе главная проблема – именно рабочая сила, что привело к росту зарплат.

Скорее всего, отмечает Огниян Георгиев, скоро большинство товаров будет собираться и продаваться в Европе. А значит, понадобятся работники, для которых будет важно членство страны в ЕС и свободное передвижение в его рамках. Чтобы они могли планировать свое будущее и решать, остаться ли на одном месте еще на некоторое время.

На смену чистой миграции (эмиграции или иммиграции) придет человеческая мобильность. Сейчас, по крайней мере в этом аспекте, ЕС функционирует все больше как США. Города на Востоке больше не жертвы, а на равных участвуют в битве как за лучшие таланты так и за рабочую силу. Многие из них имеют даже преимущества: низкая стоимость жизни, высокая безработица (особенно актуально во времена COVID-19 и после него).

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Неожиданный массовый приток людей обратно ставит перед местными политиками сложную проблему. А что с ними делать?

Игра в длинную уже не актуальна, потому что нужно удержать хоть часть человеческого капитала от повторной эмиграции. А это возможно только благодаря краткосрочным мерам по поддержке.

Здесь снова приходит на ум опыт Соединенных Штатов и тех стран, которые умеют находить таланты и обеспечивать им комфортные условия труда и обучения. Безналичные займы или кредиты под низкий процент, субсидии, налоговые каникулы и льготы для людей, которые были заинтересованы в проживании в стране в течение долгого времени.

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Администрация также может помогать с поиском жилья, школы или детского сада и такие услуги будут практически бесценными. И что самое главное – они не требуют значительных финансовых вливаний. В ЕС, например, миллиарды евро сконцентрированы в проектах ReactEU и Фонд восстановления устойчивости. За пределами Союза, с этим, конечно, сложнее. И здесь приходится больше рассчитывать только на самих себя.

В городе Свиленград мэр Карчев пока не знает, кто останется, а кто поедет. Но на городских предприятиях в последние годы резко выросли зарплаты. "У меня есть люди, которые говорят: жить здесь или в Испании теперь фактически одинаково. Если скорректировать на покупательную способность", – сказал он. К этому привела пандемия, но положительный тренд для региона может сохраниться на десятилетия вперед.