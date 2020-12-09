Игра меняется: почему мигранты покидают Западную Европу
В Западной Европе наметился новый тренд: активное возвращение оттуда иммигрантов из Восточной Европы. Это создает проблемы для рынка труда Старого Света.
Восточные европейцы активно возвращаются домой, создавая нагрузку на и так проблемные экономики своих стран. А вот в ЕС не знают, кем заменить этих работников. 24 канал перевел текст Foreign Policy об этой дилемме.
Интересно Евросоюз одобрил ужесточение визового контроля для иностранцев: что известно
Массовое возвращение домой
Пандемия ковида вызвала массовое возвращение домой во всем мире / Фото Atlanta Journal-Constitution
Свиленград – маленький городок в Болгарии на 18 тысяч жителей, недалеко от границы с Турцией. Но там есть два очень прибыльных места: казино и таможня. Как и много где в Центральной и Восточной Европе, оно активно теряло жителей из-за эмиграции. Впрочем весной 2020 года было зафиксировано странное явление – рост населения. "Они возвращались со всего мира, в основном из Западной Европы", – сказал FP мэр Анастас Карчев.
Читайте еще Болгария и коронавирус: параллели с Украиной и печальные рекорды
Свиленград не стал Лас Вегасом за одну ночь. Он не привлекал британских и французских игроков на высоких ставках. Но из-за COVID-19 многие вернулись. Такая миграция получила название "тихое цунами", которое одновременно с пандемией накрыло восток Европы. В Болгарии все началось в марте, для Украины – летом (тогда приехали сотни тысяч украинцев – 24).
Автор статьи – исследователь при Евросовете международных отношений Огниян Георгиев – пишет, что для объяснения этого феномена его офис в Софии собрал данные за весну 2020 года.
Тогда, чтобы въехать в страну, надо было поймать транспорт, который ходил нечасто, пройти через КПП и еще и провести 14 суток в карантине. Конечно, желающих путешествовать с такими условиями для отдыха или по делам было немного. Тем не менее, 550 тысяч болгар вернулись в страну, по данным правительства. Основной маршрут – через Грецию.
Потеря работы была второй среди причин возвращения на Родину. Первая – желание быть рядом с семьей. Более 10% респондентов сказали, что больше возвращаться в Западную Европу они не планируют. Среди тех, кто жил там больше года, таких уже 19%.
По всему миру наблюдались тенденции возвращения, но они исчезнут через год-два. Как только пандемия закончится, большинство вернется к развитым странам. Но отношения ЕС и ЦВЕ (Центрально-Восточная Европа – 24) имеют три фактора, которые выделяют их среди других.
Мобильность вместо миграции: как изменится рынок труда
Возможность свободно передвигаться станет важнее чем просто переезд / Коллаж ec.europa.eu
Сокращение населения в нашей части Европы начиналось давно. Этот регион среди наиболее пострадавших от зарубежной миграции. Такой тренд продолжается на Востоке уже 30 лет подряд. Дотации ЕС переселению даже способствовали: вы получаете деньги, но теряете людей. Которые переезжают на Запад в поисках лучшей жизни.
Опасный процесс Польша может превратиться в Россию: как и почему это происходит
Внутри ЕС "отток мозгов" привел к еще большему расколу и появлению движений против мигрантов и крайне правых партий и политиков. Некоторым – как "Альтернативе для Германии" или Марин Ле Пен – удалось стать мощными политическими силами. Восточные экономики столкнулись с нехваткой рабочей силы. Они не могли расти так же быстро, как западные, чтобы удержать таланты у себя дома.
Кое-где регионы становились совершенно безлюдными, что приводило к кризису, социальным и политическим проблемам. Все больше людей перебиралось к столицам или крупным городам, где возможностей было больше. А провинция без них оставалась бедной и обескровленной.
Но не все так плохо, пишет ученый.
Изменения к лучшемуПоследние пару лет ситуация начала понемногу выравниваться, а уровень жизни и у того бедных постсоветских республиках – расти. Поэтому эмигранты увидели, что прилично зарабатывать можно и дома. С 2010 года миграция в 9 из 11 бывших коммунистических странах – а сейчас членах ЕС – упала. Переезды в Великобританию – некогда главного магнита – уменьшились в 2017 году в шесть раз.
Экономики ЦВЕ пока способны поглотить крайней мере часть репатриантов новой волны. В отличие от стагнирующих экономик Латинской Америки, эти стабильно росли (конечно, далеко не все и не сразу – 24). В Азии перенаселения держит зарплаты низкими и провоцирует поиск работы за рубежом. А в Восточной Европе главная проблема – именно рабочая сила, что привело к росту зарплат.
Скорее всего, отмечает Огниян Георгиев, скоро большинство товаров будет собираться и продаваться в Европе. А значит, понадобятся работники, для которых будет важно членство страны в ЕС и свободное передвижение в его рамках. Чтобы они могли планировать свое будущее и решать, остаться ли на одном месте еще на некоторое время.
На смену чистой миграции (эмиграции или иммиграции) придет человеческая мобильность. Сейчас, по крайней мере в этом аспекте, ЕС функционирует все больше как США. Города на Востоке больше не жертвы, а на равных участвуют в битве как за лучшие таланты так и за рабочую силу. Многие из них имеют даже преимущества: низкая стоимость жизни, высокая безработица (особенно актуально во времена COVID-19 и после него).
Людей стало больше: что делать политикам
Неожиданный массовый приток людей обратно ставит перед местными политиками сложную проблему. А что с ними делать?
Здесь снова приходит на ум опыт Соединенных Штатов и тех стран, которые умеют находить таланты и обеспечивать им комфортные условия труда и обучения. Безналичные займы или кредиты под низкий процент, субсидии, налоговые каникулы и льготы для людей, которые были заинтересованы в проживании в стране в течение долгого времени.
Актуально Они играют с нашими мозгами: почему в Сербии вспыхнули мощные протесты
Администрация также может помогать с поиском жилья, школы или детского сада и такие услуги будут практически бесценными. И что самое главное – они не требуют значительных финансовых вливаний. В ЕС, например, миллиарды евро сконцентрированы в проектах ReactEU и Фонд восстановления устойчивости. За пределами Союза, с этим, конечно, сложнее. И здесь приходится больше рассчитывать только на самих себя.
В городе Свиленград мэр Карчев пока не знает, кто останется, а кто поедет. Но на городских предприятиях в последние годы резко выросли зарплаты. "У меня есть люди, которые говорят: жить здесь или в Испании теперь фактически одинаково. Если скорректировать на покупательную способность", – сказал он. К этому привела пандемия, но положительный тренд для региона может сохраниться на десятилетия вперед.
Поделиться новостью