Бывший глава Харькова и экс-кандидат в мэры Михаил Добкин сообщил, что инфицировался коронавирусом. С болезнью политик борется уже четвертый день.

Политик сообщил, что болеет в течение нескольких дней

О своем недуге Добкин сообщил в Инстаграме вечером 2 декабря. Сейчас он находится в Старом Салтове, что под Харьковом.

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Без короны с "короной". Шел четвертый день борьбы,

– написал Добкин.

Судя по фото, течение болезни у Добкина – легкое. Ведь политик сфотографировался на улице.

Отметим, что несколько дней назад Добкин еще посещал эфир на одном из украинских телеканалов, о чем и рассказывал в соцсетях.

Добкин снялся с выборов мэра Харькова

В 2006 – 2010 годах Добкин был мэром Харькова, а в 2010 – 2014 стал главой Харьковской ОГА. В этом году Добкин подавал документы на участие в выборах городского головы Харькова. Однако впоследствии снял свою кандидатуру в пользу действующего мэра Геннадия Кернеса.

Обратите внимание! Ранее на коронавирусом заболел и сам мэр Харькова Геннадий Кернес. Течение болезни у городского головы было очень сложное. Его перевезли на лечение в Германию. 2 октября тест на COVID-19 у Кернеса был уже отрицательный. После победы на выборах мэра ожидали в Харькове на первой сессии горсовета. Однако Кернес до сих пор не появился и харьковские депутаты даже изменили регламент, чтобы проводить заседания без него.