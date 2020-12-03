Без короны с "короной": Михаил Добкин сообщил, что у него COVID-19
Бывший глава Харькова и экс-кандидат в мэры Михаил Добкин сообщил, что инфицировался коронавирусом. С болезнью политик борется уже четвертый день.
Политик сообщил, что болеет в течение нескольких дней
О своем недуге Добкин сообщил в Инстаграме вечером 2 декабря. Сейчас он находится в Старом Салтове, что под Харьковом.
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Без короны с "короной". Шел четвертый день борьбы,
– написал Добкин.
Судя по фото, течение болезни у Добкина – легкое. Ведь политик сфотографировался на улице.
Отметим, что несколько дней назад Добкин еще посещал эфир на одном из украинских телеканалов, о чем и рассказывал в соцсетях.
Добкин снялся с выборов мэра Харькова
В 2006 – 2010 годах Добкин был мэром Харькова, а в 2010 – 2014 стал главой Харьковской ОГА. В этом году Добкин подавал документы на участие в выборах городского головы Харькова. Однако впоследствии снял свою кандидатуру в пользу действующего мэра Геннадия Кернеса.
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