Россия хотела схватить украинского блогера Михаила Орешникова, но он уже летит домой
Украинского блогера Михаила Орешникова задержали в Индонезии по запросу России. Кремль хотел экстрадировать украинца на территорию России. Для этого Москва даже направила официальный запрос в Интерпол.
Однако украинский блогер уже направляется в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.
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Он подчеркнул, что Россия пыталась схватить Михаила, используя для своих политических преследований Интерпол.
Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита украинского государства,
– написал министр.
Что известно о задержании Орешникова
- Украинского блогера Михаила Орешникова задержали 6 ноября в международном аэропорту Индонезии Сукарно-Хатта по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД России.
- Ему грозила экстрадиция на территорию России. Согласно предварительным данным, против блогера возбудили уголовное дело в России по обвинению в нанесении телесных повреждений.
Кто такой Михаил Орешников
- Это бывший гражданин России – активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях "зеленых человечков" в Украине.
- За проукраинскую позицию Орешникова в России неоднократно пытали. 26 июля 2014 года блоггер попросил предоставить ему политическое убежище в Украине.
- В 2016 году Орешников отказался от российского гражданства и получил украинский паспорт.
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