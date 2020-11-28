Украинского блогера Михаила Орешникова задержали в Индонезии по запросу России. Кремль хотел экстрадировать украинца на территорию России. Для этого Москва даже направила официальный запрос в Интерпол.

Однако украинский блогер уже направляется в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.

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Он подчеркнул, что Россия пыталась схватить Михаила, используя для своих политических преследований Интерпол.

Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита украинского государства,

– написал министр.

Что известно о задержании Орешникова

Украинского блогера Михаила Орешникова задержали 6 ноября в международном аэропорту Индонезии Сукарно-Хатта по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

в международном аэропорту Индонезии Сукарно-Хатта по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД России. Ему грозила экстрадиция на территорию России. Согласно предварительным данным, против блогера возбудили уголовное дело в России по обвинению в нанесении телесных повреждений.

Обратите внимание! Россия преследует по политическим мотивам 134 украинцев. В то же время в незаконном заключении на территории России и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинцев, среди них 78 крымских татар.

Кто такой Михаил Орешников