Геннадий Боголюбов заболел коронавирусом. Он входит в пятерку самых богатых людей Украины.

Об этом сообщили представители Боголюбова в суде во время открытого заседания по делу "Татнефть против Боголюбова" в Высоком суде Лондона. Узнало о болезни мужчины издание "НВ Бизнес".

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Пока сам Боголюбов никак не прокомментировал свою болезнь. Каково состояние мужчины также пока неизвестно. Из источников издания стало понятно, что сам судебный процесс Боголюбов пропустил, потому что находится на самоизоляции.

Что известно о Боголюбове

Миллиардер Боголюбов занимает 5 место в рейтинге первой сотни самых богатых украинцев по версии НВ. Его состояние оценивают в 1,376 миллиарда долларов . А опережают его в рейтинге только Ахметов, Пинчук, Новинский и Коломойский.

. А опережают его в рейтинге только Ахметов, Пинчук, Новинский и Коломойский. Геннадий Боголюбов – абсолютно непубличное лицо и почти не общается со СМИ.

В 1990-х Боголюбов вместе с Игорем Коломойским занимались импортом и продажей оргтехники, а затем организовывали кооператив "Сентоза". В 1992 году олигарх стал одним из основателей "ПриватБанка" и начал увеличивать свое состояние на уровне с Коломойским.

Больше об олигархе Геннадии Боголюбове – читайте в нашем материале.